App NoiPA: nuova sezione per consultare RAL, competenze e trattenute.
NoiPA ha annunciato un aggiornamento dell’applicazione introducendo una versione rinnovata della sezione “I miei dati”. L’intervento punta a rendere più immediata la lettura delle informazioni economiche personali, a partire dalla Retribuzione annua lorda (RAL).
L’aggiornamento riguarda la modalità di visualizzazione dei dati stipendiali, con un’interfaccia grafica semplificata e strumenti di consultazione che consentono un confronto più agevole nel tempo.
Le nuove funzioni disponibili
All’interno della sezione dedicata ai dati economici, l’utente può ora:
- consultare il dettaglio di competenze e trattenute;
- confrontare l’andamento della RAL su base annuale;
- visualizzare la retribuzione mensile, distinguendo tra lordo e netto;
- leggere grafici riepilogativi progettati per facilitare l’interpretazione delle variazioni nel tempo.
RAL e busta paga: cosa cambia nella consultazione
La RAL rappresenta il totale della retribuzione lorda percepita in un anno, prima dell’applicazione di imposte e contributi. Per molti dipendenti pubblici, la comprensione di questo dato richiede normalmente la lettura integrale dei cedolini o il calcolo manuale delle voci ricorrenti.
Con la nuova versione dell’app, il dato viene reso disponibile in forma aggregata e accompagnato da strumenti grafici che ne mostrano l’evoluzione negli anni. Questo consente di individuare più facilmente eventuali variazioni dovute a rinnovi contrattuali, progressioni economiche o cambiamenti di incarico.
Parallelamente, la distinzione tra importo lordo e netto mensile viene proposta in modo più immediato, offrendo un quadro sintetico dell’impatto delle trattenute fiscali e previdenziali.