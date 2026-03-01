StipendiStipendio Autore: - 01 Marzo 2026 / 10 : 03
App NoiPA: nuova sezione

da Orizzonte scuola, 28 febbraio 2026.

App NoiPA: nuova sezione per consultare RAL, competenze e trattenute.Gilda Venezia

NoiPA ha annunciato un aggiornamento dell’applicazione introducendo una versione rinnovata della sezione “I miei dati”. L’intervento punta a rendere più immediata la lettura delle informazioni economiche personali, a partire dalla Retribuzione annua lorda (RAL).

L’aggiornamento riguarda la modalità di visualizzazione dei dati stipendiali, con un’interfaccia grafica semplificata e strumenti di consultazione che consentono un confronto più agevole nel tempo.

Le nuove funzioni disponibili

All’interno della sezione dedicata ai dati economici, l’utente può ora:

  • consultare il dettaglio di competenze e trattenute;
  • confrontare l’andamento della RAL su base annuale;
  • visualizzare la retribuzione mensile, distinguendo tra lordo e netto;
  • leggere grafici riepilogativi progettati per facilitare l’interpretazione delle variazioni nel tempo.

RAL e busta paga: cosa cambia nella consultazione

La RAL rappresenta il totale della retribuzione lorda percepita in un anno, prima dell’applicazione di imposte e contributi. Per molti dipendenti pubblici, la comprensione di questo dato richiede normalmente la lettura integrale dei cedolini o il calcolo manuale delle voci ricorrenti.

Con la nuova versione dell’app, il dato viene reso disponibile in forma aggregata e accompagnato da strumenti grafici che ne mostrano l’evoluzione negli anni. Questo consente di individuare più facilmente eventuali variazioni dovute a rinnovi contrattuali, progressioni economiche o cambiamenti di incarico.

Parallelamente, la distinzione tra importo lordo e netto mensile viene proposta in modo più immediato, offrendo un quadro sintetico dell’impatto delle trattenute fiscali e previdenziali.

Cedolino: come si legge. La guida della Gilda e quella di NoiPA

