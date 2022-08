dall’ufficio stampa della Gilda degli insegnanti, 10.8.2022.

Manuale essenziale: diritti, prerogative, adempimenti per entrare con sicurezza nella nuova condizione professionale.

Proponiamo, a cura del dipartimento Formazione della Gilda degli Insegnanti, un opuscolo dedicato ai docenti che dal prossimo anno scolastico entreranno in classe con contratto a tempo indeterminato.

Otto pagine in cui vengono sintetizzate le nuove regole sulla formazione stabilite dalla legge 79 del 29 giugno 2022, i diritti, le prerogative, gli adempimenti per gli insegnanti neo immessi in ruolo e tutte le info utili su pensionamento, fondo Espero e ricostruzione di carriera.

Buona lettura.