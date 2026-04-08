di Andrea Carlino, https://www.orizzontescuola.it , 7.4.2026

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha reso note oggi le graduatorie relative ai finanziamenti per l’acquisto di arredi didattici innovativi destinati ad asili nido e scuole dell’infanzia.

L’intervento, previsto dal PNRR, mette a disposizione 150 milioni di euro per sostenere i Comuni nella creazione di ambienti educativi moderni, funzionali e accoglienti per i bambini nella fascia d’età 0–6 anni.

Le risorse permetteranno di finanziare gli arredi in 1.778 strutture distribuite su tutto il territorio nazionale, completando così un percorso avviato con i precedenti interventi infrastrurali finanziati dal PNRR.

Quadro complessivo dell’investimento

I 150 milioni di euro per gli arredi rappresentano una componente specifica di un più ampio pacchetto di risorse destinato al potenziamento dei servizi educativi per la prima infanzia. In data odierna, il Ministro Giuseppe Valditara ha firmato tre nuovi decreti che autorizzano complessivamente 578 milioni di euro per il potenziamento dell’offerta educativa rivolta ai bambini nella fascia 0–2 anni.

Questi provvedimenti autorizzano 641 interventi, tra costruzione di nuovi asili nido e riconversione di edifici pubblici esistenti. Le risorse autorizzate oggi si aggiungono agli oltre 4 miliardi di euro già investiti nel settore, contribuendo al raggiungimento degli obiettivi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) in termini di nuovi posti nido attivati.

Destinazione territoriale e criteri di riparto

Circa il 74% delle risorse complessive è destinato alle regioni del Mezzogiorno, confermando l’attenzione del Ministero verso le aree del Paese che presentano maggiori divari nella copertura dei servizi per l’infanzia.

L’accesso ai fondi è regolato da criteri oggettivi che privilegiano i Comuni con una copertura del servizio nella fascia 0–2 anni inferiore al 33%, assicurando comunque una percentuale minima di riserva per i comuni del Mezzogiorno.

La novità degli arredi didattici innovativi

L’iniziativa dedicata specificamente agli arredi rappresenta un’innovazione introdotta dal Ministro Valditara all’interno del piano per gli asili nido. Come dichiarato dallo stesso Ministro: «Ho voluto introdurre anche un’azione innovativa, stanziando 150 milioni di euro per permettere ai Comuni di arredare in modo moderno e funzionale i nuovi asili. Un passo importante per supportare concretamente l’offerta educativa per i più piccoli. Investire nell’istruzione fin dai primi anni significa costruire il futuro del Paese».

Gli arredi finanziati dovranno essere consegnati e collaudati entro dicembre 2026, in modo da completare gli investimenti PNRR già in corso e migliorare gli ambienti educativi nelle strutture per la prima infanzia.

Ulteriori 30 milioni di euro in arrivo

Contestualmente alla pubblicazione delle graduatorie, sono stati firmati due decreti che stanziano ulteriori 30 milioni di euro, aggiuntivi rispetto ai 150 milioni già previsti. Le risorse aggiuntive saranno destinate a due finalità principali:

Scorrimento delle graduatorie nelle regioni del Mezzogiorno, per finanziare ulteriori interventi che non erano stati inizialmente coperti; Rimborso dei Comuni – nei limiti delle risorse disponibili – che hanno già ultimato i lavori di costruzione o riconversione e hanno già provveduto all’acquisto degli arredi.

Tale misura mira a garantire che nessun Comune rimanga scoperto a causa dell’esaurimento delle risorse iniziali, offrendo al contempo un sostegno concreto a quelle amministrazioni che hanno già completato gli interventi infrastrutturali.

Dove trovare le graduatorie

La graduatoria degli interventi finanziati è disponibile sul sito ufficiale del MIM, nella sezione dedicata al PNRR all’indirizzo https://pnrr.istruzione.it/. Nei prossimi giorni, sulla stessa piattaforma, saranno pubblicati anche:

l’avviso per la richiesta degli arredi;

l’avviso per la riapertura dei termini di candidatura destinato ai Comuni che non hanno potuto partecipare in precedenza.

Le dichiarazioni del Ministro Valditara

Nel commentare l’odierna pubblicazione delle graduatorie e la firma dei nuovi decreti, il Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha dichiarato:

«Con questi provvedimenti vengono autorizzati 641 interventi, tra costruzione di nuovi asili nido e riconversione di edifici pubblici. Continuiamo a lavorare per garantire pari opportunità educative sin dalla prima infanzia, riducendo i divari sociali e territoriali e assicurando a ogni bambino il diritto a un’educazione di qualità, indipendentemente dal Comune o dalla Regione di appartenenza»

Pubblicate le graduatorie per arredi moderni, sostenibili, funzionali destinati al segmento 0-6

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