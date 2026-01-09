La Tecnica della scuola, 8.1.2026.

Arretrati docenti a Ata e aumenti stipendi, ci sono aggiornamenti: dopo la sottoscrizione definitiva del CCNL per il biennio 2022/24, gli aumenti tabellari nel lordo dello stipendio sono già visibili su NoiPa.

Si dovrà attendere un’emissione straordinaria entro fine mese per gli arretrati. Per quanto riguarda il pagamento dell’una tantum, invece, questa verrà comunque assegnata nel mese di febbraio. Arretrati e una tantum saranno a tassazione ridotta: queste le ultime novità

Gli arretrati dovrebbero arrivare entro il 24 gennaio.

Trasmessa proposta atto di indirizzo

Nel frattempo si parla già del prossimo contratto, il 2025/2027. A quanto pare il Ministero dell’Istruzione e del Merito avrebbe già trasmesso la proposta di Atto di indirizzo.

Rinnovo contratto, arretrati docenti: ecco a quanto ammontano

Il rinnovo prevede l’erogazione di significativi arretrati. Le somme totali percepite in un’unica soluzione (somma di Arretrati e Una tantum) variano a seconda della proposta e della categoria:

Personale Docente (es. Infanzia/Primaria, ITP, Laureati I/II Grado):

Gli Arretrati da percepire vanno da circa €1.291,84 fino a €2.149,98.

vanno da circa €1.291,84 fino a €2.149,98. L’importo fisso di Una tantum per questa categoria è di €111.70 .

per questa categoria è di . Il totale combinato (Arretrati + Una tantum L.D.) parte da circa €1.403,54 fino a raggiungere €2.261,68.

Arretrati contratto scuola, aumenti già visibili su NoiPa

