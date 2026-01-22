Arretrati contratto scuola entro gennaio

di Lucio Ficara, La Tecnica della scuola, 21.1.2026.

Arretrati personale scolastico, l’esigibilità sarà entro il mese di gennaio come specifica la Segreteria del portavoce del MEF.

A seguito di numerose segnalazioni arrivate alla nostra redazione, che sottolineavano la mancata esigibilità degli arretrati dei docenti e degli ata alla data del 21 gennaio, la nostra testata ha rivolto un quesito alla Segreteria del portavoce del MEF per conoscere la data di esigibilità degli arretrati del personale della scuola da ricevere in seguito alla definizione del rinnovo del CCNL scuola 2022-2024.

Portavoce del MEF

La risposta al nostro quesito è stata chiara, breve e concisa: “come da notizia pubblicata il 16 gennaio sul portale NoiPA (https://noipa.mef.gov.it/cl/web/guest/-/ccnl-istruzione-e-ricerca-le-novita) l’esigibilità dell’emissione speciale relativa agli adeguamenti tabellari per il periodo 2022-24 è prevista entro il mese di gennaio 2026″.

Dunque i suddetti arretrati saranno pagati, come è già visibile nella “Consultazione Pagamenti” del portale NoiPa, con una “Emissione Speciale”, entro il mese di gennaio 2026 senza specificare una data precisa.

Gli arretrati del personale scolastico

Gli arretrati del CCNL scuola 2022-2024 per i docenti varia per titolarità del grado di istruzione e per classe stipendiale di appartenenza:

Docenti della scuola dell’infanzia e primaria:

“Classe stipendiale 0”: 1.403 euro ;

; “Classe stipendiale 9”: 1.520 euro;

“Classe stipendiale 15”: 1.664 euro;

“Classe stipendiale 21” 1.765 euro;

“Classe stipendiale 28″1.925 euro;

“Classe stipendiale 35”: 2.002 euro.

Docenti della scuola secondaria di I grado:

“Classe stipendiale 0”: 1.494 euro;

“Classe stipendiale 9”: 1.630 euro;

“Classe stipendiale 15”: 1.790 euro;

“Classe stipendiale 21”: 1.908 euro;

“Classe stipendiale 28”: 2.086 euro;

“Classe stipendiale 35”: 2.174 euro.

Docenti della scuola secondaria di II grado:

“Classe stipendiale 0”: 1.494 euro;

“Classe stipendiale 9”: 1.665 euro;

“Classe stipendiale 15”: 1.834 euro;

“Classe stipendiale 21”: 2.002 euro;

“Classe stipendiale 28”: 2.174 euro;

“Classe stipendiale35”: 2.261 euro.

Collaboratori scolastici

da 0 a 8 anni: 911,31 €;

da 9 a 14 anni: 980,05 €;

da 15 a 20 anni: 1.030,06 €;

da 21 a 27 anni: 1.086,17 €;

da 28 a 34 anni: 1.117,60 €;

oltre i 35 anni: 1.144,70 €.

Operatori scolastici

da 0 a 8 anni: 930,69 €;

da 9 a 14 anni: 998,11 €;

da 15 a 20 anni: 1.036,95 €;

da 21 a 27 anni: 1.103,90 €;

da 28 a 34 anni: 1.136,69 €;

oltre i 35 anni: 1.164,45 €.

Assistenti amministrativi e tecnici

da 0 a 8 anni: 1.013,76 €;

da 9 a 14 anni: 1.085,90 €;

da 15 a 20 anni: 1.166,77 €;

da 21 a 27 anni: 1.231,87 €;

da 28 a 34 anni: 1.275,34 €;

oltre i 35 anni: 1.315,22 €.

Arretrati contratto scuola entro gennaio

