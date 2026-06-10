La Tecnica della scuola, 9.6.2026.

Docenti e ATA devono attendere ulteriori aggiornamenti per sapere

quando riceveranno gli aumenti e gli arretrati previsti dal contratto.

Lo scorso 1° aprile è stato firmato il rinnovo contratto scuola anno 2025/27 all’Aran (solo parte economica).

Quando arrivano gli arretrati?

Poiché l’ipotesi di accordo viene sottoscritta nel corso del secondo anno del periodo contrattuale di riferimento, per il periodo gennaio 2025 – giugno 2026, il personale maturerà arretrati per la parte di incremento non ancora corrisposta. Calcolati con riferimento al 30 giugno 2026, gli importi stimati vanno da circa 815 euro a circa 1250 euro.

Importo medio stimato: circa 800 euro a dipendente.

circa a dipendente. Erogazione: secondo i sindacati, le cifre dovrebbero arrivare a luglio.

A tal proposito il nostro esperto Lucio Ficara in un suo approfondimento ha spiegato che su NoiPa è già visibile l’importo dello stipendio di giugno 2026, ma non è ancora disponibile il cedolino completo con tutte le voci. Dai primi controlli, gli aumenti previsti non sembrano essere stati ancora applicati. Anche gli arretrati relativi ai 18 mesi di vacanza contrattuale non risultano presenti e potrebbero essere erogati solo a partire da luglio. Al momento, quindi, docenti e personale ATA devono attendere ulteriori aggiornamenti per sapere quando riceveranno gli aumenti e gli arretrati previsti dal contratto.

Il testo ufficiale con le tabelle

Nel sito dell’Aran è stato pubblicato il testo dell’ipotesi del CCNL 2025/2027. Al suo interno sono contenute le tabelle ufficiali con gli aumenti stipendiali per docenti e ATA.

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Arretrati docenti 2026, quando avverrà l’erogazione?

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