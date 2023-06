di Sergio Manzon, Tutto Lavoro 24, 4.6.203.

Le tabelle complete con gli arretrati maturati da gennaio a maggio 2023.

L’assegno accessorio non è un bonus

L’assegno accessorio non è un bonus. Infatti l’assegno accessorio, quando sarà erogato, sarà assoggettato all’aliquota previdenziale del 8,80% ai fini pensionistici e dello 0,35% per fondo credito.

I bonus, al contrario, sono emolumenti che non hanno ritenute fiscali o previdenziali (come il bonus 80 euro o 100 euro dei governi Renzi e Conte) oppure consistono in un temporaneo abbattimento della contribuzione (governi Draghi e Meloni). In quest’ultimo caso però sono assoggettati ad irpef.

Insegnanti scuola infanzia e primaria, gli arretrati maturati

Questi gli arretrati di 6 mesi degli insegnanti di scuola d’infanzia e primaria. Sulle fasce 28 e 35 è stata applicata l’aliquota fiscale del 35%.

Gli arretrati degli insegnanti diplomati degli Istituti di Istruzione Superiore

Anche in questo caso rileviamo che netti sono inferiori per le fasce 28 e 35 perché abbiamo simulato un’aliquota massima del 35%.

La tabella degli arretrati degli insegnanti di Scuola Media Inferiore

Come nelle altre Tabelle, togliendo dall’imponibile previdenziale il 9,15% troviamo l’imponibile fiscale sul quale, applicata l’aliquota massima, ci rende il netto.

Gli arretrati dei docenti di scuola secondaria di secondo grado

Concludendo, l’assegno accessorio temporaneo non è un aumento contrattuale, in quanto non è stato oggetto di contrattazione per le parti sociali.

Nel caso in cui l’assegno accessorio, in futuro, fosse incamerato nello stipendio, sarà necessario corrispondere all’INPS un ulteriore contributo previdenziale del 2% a carico dei dipendenti.

Arretrati docenti giugno 2023: ecco quanto spetta

