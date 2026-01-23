dalla Gilda degli insegnanti, 23.1.2026.

Arretrati, Gilda: errori come sempre a carico del personale scolastico. Il MEF corregga e garantisca somme dovute.Le richieste della gilda degli insegnanti

Dopo aver generato incertezza e disorientamento tra il personale scolastico circa le tempistiche di accredito, gli arretrati tanto attesi relativi al Contratto Collettivo Nazionale valido per il triennio 2022-2024, sottoscritto lo scorso dicembre presso l’ARAN, finalmente sono arrivati a destinazione. Una notizia che dovrebbe essere positiva, ma non per tutti, infatti numerosi docenti si sono rivolti alla Gilda degli Insegnanti per segnalare anomalie e incongruenze negli importi elargiti come arretrati, che sono di gran lunga inferiori a quanto si aspettavano.

“Quello che dovrebbe risultare normale, come sempre se riguarda la scuola si trasforma in un rebus”. Ha affermato il coordinatore nazionale della Gilda degli Insegnanti Vito Carlo Castellana.

Le criticità segnalate riguardano prevalentemente errori di calcolo, riconducibili a sistemi non aggiornati o a dati stipendiali non correttamente allineati su NoiPA, in particolare in relazione a fasce stipendiali, anzianità di servizio, ricostruzioni di carriera, cambi di ruolo o periodi di supplenza.

Dall’analisi delle segnalazioni, inoltre, emerge che i problemi più frequenti che hanno generato errori nel calcolo, sono dovuti a cambiamenti nel 2025 della ragioneria provinciale responsabile del cedolino, passaggio da tempo determinato ad indeterminato dal 01/09/2025 e alle variazioni della partita stipendiale.

“La Gilda degli Insegnanti – ha concluso il coordinatore nazionale – chiede un intervento immediato da parte del Ministero, affinché sia il Mef a verificare e a correggere le procedure di calcolo, garantendo a tutto il personale scolastico il corretto riconoscimento delle somme dovute, nel rispetto dei diritti contrattuali e della trasparenza amministrativa”.

.

.

.

.

.

.

.

Arretrati, Gilda: errori a carico del personale scolastico

ultima modifica: da