Arretrati contratto scuola, quando arriveranno?

La Tecnica della scuola, 31.12.2025.

Ultime notizie 2025. Contratto scuola, aumenti stipendi docenti netti e gli aumenti mensili otali (incrementi in busta)

Il contratto scuola è stato finalmente firmato il 5 novembre scorso. Si tratta dell’accordo della parte economica del CCNL scuola 2022-2024. Ma c’è una domanda che il personale scolastico si chiede: quando verranno erogati gli arretrati e gli aumenti?

Secondo alcune fonti, visto che nel cedolino di gennaio non sono presenti gli arretrati, non si esclude un’emissione speciale a fine gennaio, ma con certezza sappiamo che verranno accrediti entro la fine di febbraio 2026 come gli stessi sindacati hanno comunicato alla Tecnica della Scuola.

Rinnovo contratto scuola, arretrati: ecco a quanto ammontano

Ci sono aumenti di stipendio per docenti e personale Ata. Ci sono anche arretrati? Sì, ecco a quanto ammontano.

Il rinnovo prevede l’erogazione di significativi arretrati. Le somme totali percepite in un’unica soluzione (somma di Arretrati e Una tantum) variano a seconda della proposta e della categoria:

Personale Docente (es. Infanzia/Primaria, ITP, Laureati I/II Grado):

Gli Arretrati da percepire vanno da circa €1.291,84 fino a €2.149,98.

L’importo fisso di Una tantum per questa categoria è di €111.70.

Il totale combinato (Arretrati + Una tantum L.D.) parte da circa €1.403,54 fino a raggiungere €2.261,68.

Contratto scuola, aumenti stipendi docenti netti

Ecco la tabella riepilogativa dei benefici previsti col rinnovo del CCNL per il 2022/24. Rispetto all’ultima bozza presentata dall’ARAN, è stata accolta la proposta di destinare a RPD/CIA tutti gli aumenti risultanti dalle risorse che la legge 207/2024 ha reso disponibili finalizzandole al trattamento accessorio.

Le tabelle mostrano dettagliatamente gli incrementi salariali e gli arretrati in busta paga destinati a diverse categorie di personale, inclusi Collaboratori, Assistenti, Funzionari ed Equiparati, e Docenti.

Aumenti mensili totali (incrementi in busta)

Gli incrementi totali mensili futuri in busta paga variano notevolmente in base al profilo professionale e all’anzianità di servizio (strutturata in fasce, ad esempio 0-8, 9-14, fino a “da 35” anni).

Per il personale Docente (Infanzia/Primaria, ITP, Laureati di I e II Grado), gli aumenti mensili variano, ad esempio, tra €52.74 netti (per l’anzianità inferiore per ITP e Infanzia/Primaria) a €87.43 netti (per i Docenti Laureati II Grado con anzianità più elevata).

Questi nuovi incrementi includono la Differenza mensile ancora da erogare (su 13 mensilità) e l’Incremento RPD/CIA mensile da erogare (su 12 mensilità).

La tabella

.

.

.

.

.

.

.

Arretrati contratto scuola, quando arriveranno?

ultima modifica: da