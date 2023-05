di Claudia Scalia, Scuola in Forma, 19.5.2023.

La tabella.

Fino al mese di maggio, quanto spetta di arretrati ai docenti della scuola per il bonus 1.5% non ancora versato da NoiPA negli stipendi?

Il bonus straordinario una tantum è un aumento dello stipendio previsto per tutti i dipendenti pubblici statali, inclusi quelli della scuola, dalla legge di bilancio. Il meccanismo stabilito si traduce in un aumento fisso dell’1,5% dello stipendio lordo. Questo, secondo la normativa, va corrisposto per le 13 mensilità degli stipendi del 2023, per cui da gennaio a dicembre (più la tredicesima). Ma fino al mese di maggio, non è stato ancora incluso nelle buste paga NoiPA. Ciò significa che spettano gli arretrati a partire da gennaio. Finora, di quale cifra parliamo?

Aumento 1,5% negli stipendi NoiPA, si è ancora in attesa

NoiPA non è stato ancora autorizzato a liquidare l’assegno accessorio temporaneo su 13 mensilità previsto dalla legge finanziaria. I motivi sembrano essere prettamente tecnico-giuridici, legati all’interpretazione della legge. Deve essere liquidato direttamente in busta paga assimilato alla retribuzione accessoria fissa e continuativa (es. indennità di amministrazione o retribuzione professionale docenti), o va liquidato su autorizzazione del proprio ufficio come per esempio lo straordinario e il fis? In attesa che si decidano alla Ragioneria di Stato, gli amministrati NoiPA restano in attesa.

Arretrati bonus una tantum: di che cifre parliamo?

Dopo cinque mesi di attesa, il piccolo aumento atteso nel cedolino NoiPA mensile relativo al bonus una tantum inizia a farsi più interessante, perché se dovesse arrivare l’autorizzazione per il prossimo mese, andrebbero pagati gli arretrati (dal mese di gennaio al mese di maggio). Di che cifra parliamo per i docenti? Partendo dalle tabelle pubblicate e moltiplicando gli importi mensili per cinque mensilità, abbiamo ricostruito quanto spetta ai docenti di arretrato in base all’anzianità di servizio. Di certo non è una cifra che li rende ricchi (anche perché si tratta di una tantum), ma versata tutta insieme è sicuramente percepita in modo diverso che a rate. Di seguito i calcoli effettuati per la categoria dei docenti della scuola.

