di Fabrizio Reberschegg, 8 novembre 2025. Dopo venticinque anni di tentativi di depotenziamento dell’istruzione tecnica e professionale Valditara e il governo Meloni sono riusciti a imporre la mitica riforma 4 + 2 che coinvolge tutti gli istituti tecnici e professionali. Si comprime uno studio quinquennale in quattro anni con un evidente abbassamento della preparazione degli studenti e con un risparmio per il MIM calcolabile nel 2026 di circa 11 milioni fino ad arrivare a 25 milioni nel 2031.

Sembra una delle tante riforme di Valditara, riforme spesso di facciata e inefficaci, eppure è la più importante dai tempi di Gentile. Nella logica gentiliana l’istruzione superiore doveva basarsi su tre gambe: licei per la futura classe dirigente e per le professioni liberali, istituti tecnici per la formazione dei quadri intermedi dell’organizzazione delle imprese industriali e dei servizi e infine gli istituti professionali finalizzati alla formazione della manodopera specializzata per l’industria e i servizi.

La Ministra Moratti aveva cercato di riformare l’organizzazione dell’istruzione superiore puntando sulla liceizzazione demandando l’istruzione professionale alle esigenze territoriali con un peso notevole delle regioni.

La Ministra Gelmini ha ripreso tale impostazione ma con provvedimenti finalizzati soprattutto alla razionalizzazione della spesa e degli organici senza toccare il segmento dei tecnici.

Ma nella riforma Gelmini c’era una novità: l’introduzione di un primo biennio, di un secondo biennio caratterizzante l’indirizzo e di un ultimo anno. Era evidente che questo “ultimo anno” era solo una sorta di anno aggiuntivo del quale si poteva nel corso del tempo fare a meno. In tal senso è da leggere la sperimentazione dei licei “brevi” partita nell’anno scolastico 2018/19 con l’egida del Governo Gentiloni e portata avanti dal governo Conte I che hanno agito con imbarazzante continuità con le proposte del centro-destra e della cosiddetta Buona Scuola del Governo Renzi.

Dopo venticinque anni di tentativi di depotenziamento dell’istruzione tecnica e professionale Valditara e il governo Meloni sono riusciti a imporre la mitica riforma 4 + 2 che coinvolge tutti gli istituti tecnici e professionali.

Se per gli Istituti professionali era evidente che c’era un disegno di depotenziamento e di affidamento alle Regioni (si veda il progetto di autonomia differenziata), per gli Istituti Tecnici si è scelto di distruggere di fatto un settore dell’istruzione che è stato fondamentale per lo sviluppo economico industriale e dei servizi del Paese e che dovrebbe ancora rappresentare un ambito di formazione essenziale nell’attuale fase di transizione verso la nuove riorganizzazione del mercato del lavoro legato all’introduzione delle nuove tecnologie nel settori primario, secondario e terziario.

Valditara e “gli esperti” del MIM non hanno aspettato i risultati del monitoraggio delle sperimentazioni del 4 + 2 introdotte nel 2024/25. I due anni (+ 2) menzionati nella riforma dovrebbero vedere protagonisti gli ITS (ITS Academy) che sono fondazioni di diritto privato con la partecipazione dello Stato, delle Regioni e delle Imprese del territorio. La riforma prevede in ogni caso il conseguimento dell’Esame di Stato a conclusione del quarto anno che apre alle iscrizioni universitarie e al mercato del lavoro.

In concreto si comprime uno studio quinquennale in quattro anni con un evidente abbassamento della preparazione degli studenti e con un risparmio per il MIM calcolabile nel 2026 di circa 11 milioni fino ad arrivare a 25 milioni nel 2031. Il risparmio sarebbe derivato dalla riduzione indotta nel tempo delle cattedre con prevista diminuzione delle compresenze e dal decremento della popolazione scolastica una parte della quale sarà spinta verso i Licei. Un anno in meno conta.

In questi giorni gli Istituti Tecnici e Professionali sono costretti ad organizzare le iscrizioni alle classi prime con il nuovo ordinamento. I Collegi sono chiamati a deliberare gli indirizzi scelti con quadri orari preconfezionati con la possibilità di utilizzare le famose e fumose “quote dell’autonomia” senza alcuna informazione adeguata rispetto agli aspetti didattici e organizzativi che la riforma impone.

I Licei si preparino nel futuro alla loro riorganizzazione con ordinamenti obbligatori a quattro anni. Una vera controriforma che non tocca il cuore dei problemi della scuola italiana e sposa una visione liberista dell’istruzione con un abbassamento delle conoscenze in nome delle competenze spendibili nel mercato del lavoro. Peccato che la disoccupazione giovanile sia sempre più alta e che troppi giovani formati dalle nostre “vecchie” scuole e università scappino all’estero.

Per i docenti si prospetta una deprofessionalizzazione curvata alle esigenze di breve periodo di un sistema di imprese in Italia fragile e incerto nell’innovazione.

.

.

.

.

.

.

.

.

Arriva la riforma 4 + 2: il sogno di Moratti e Gelmini diventa realtà ultima modifica: da