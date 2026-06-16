Di Daniela Rinaldi, Orizzonte Scuola, 16.6.2026.

Elenchi regionali, pubblicate le prime graduatorie: cosa fare adesso se si è in buona posizione? Come funzionano le immissioni in ruolo

Con la pubblicazione delle varie graduatorie, entra nel vivo la complessa macchina delle assunzioni del personale docente per il prossimo anno scolastico. Tra i canali a disposizione dell’Amministrazione scolastica per coprire le cattedre libere figurano anche i nuovi elenchi regionali, uno strumento straordinario pensato per riassorbire i candidati che hanno superato le prove dei concorsi ordinari e straordinari a partire dal 2020 (come il concorso straordinario 510/2020). Questa procedura, disciplinata dal decreto n. 68 del 22 aprile 2026 (in attuazione del DL 45/2025 e del decreto PNRR 2026), permette l’inserimento a domanda anche in territori diversi da quello in cui è stato sostenuto il concorso. Il loro scopo è fare da “paracadute” per stabilizzare i docenti senza costringerli a ripetere nuove selezioni, venendo utilizzati esclusivamente per l’assegnazione dei ruoli che dovessero rimanere ancora liberi al termine della consueta e ordinaria routine di immissioni in ruolo. I docenti che si trovano in posizione utile entreranno tutti ruolo? Come è opportuno muoversi?

Una nostra lettrice ci chiede: “Sono usciti ora gli elenchi regionali del Piemonte, sono in buona posizione, cosa devo fare ora? Attendo l’eventuale chiamata?“

La risposta più immediata e importante per la lettrice è: no, non bisogna limitarsi ad aspettare la chiamata dagli elenchi regionali.

Il consiglio è quello di partecipare regolarmente alla presentazione della domanda per le 150 preferenze (tramite piattaforma POLIS), attiva dal 16 al 29 luglio, per concorrere all’attribuzione delle supplenze annuali o fino al termine delle attività didattiche per l’anno scolastico 2026/27.

Questo perché l’attivazione degli elenchi regionali per il ruolo non è affatto automatica né garantita, ma è subordinata a un ordine di scorrimento nazionale e ministeriale ben preciso. Di conseguenza, procedere con la domanda per le supplenze offre la possibilità di lavorare il prossimo anno scolastico. Qualora, nel corso delle assunzioni 2026/27 l’Ufficio Scolastico Regionale del Piemonte dovesse effettivamente arrivare ad attingere dagli elenchi regionali per la sua specifica classe di concorso, la lettrice manterrà comunque il diritto di accettare la nomina a tempo indeterminato in qualsiasi momento, abbandonando la supplenza.

L’ordine delle assunzioni 2026/27: dove si collocano gli elenchi regionali?

Per capire perché l’assunzione dagli elenchi regionali sia un’ipotesi residuale, basta osservare l’ordine di priorità stabilito dalla normativa per la quota di posti (pari al 50% del contingente totale autorizzato dal MEF, mentre l’altro 50% è riservato alle GaE) destinata alle procedure concorsuali:

vincitori del concorso ordinario 2016; vincitori dei concorsi 2018 (scuola dell’infanzia/primaria e secondaria); vincitori del concorso straordinario 2020 (DDG n. 510 del 23 aprile 2020); vincitori del concorso PNRR1; vincitori del concorso PNRR2; futuri vincitori del concorso PNRR3; idonei del concorso 2016 (inseriti nella Fascia Aggiuntiva del concorso 2018); idonei dei concorsi PNRR1, PNRR2 e PNRR3 (ma solo entro il limite del 30% dei posti banditi); idonei del concorso ordinario 2020; idonei del concorso straordinario 2020 della scuola secondaria.

Solo ed esclusivamente dopo aver scorso e interamente esaurito l’elenco degli idonei entro il 30% del concorso PNRR3, si potranno utilizzare, in presenza di ulteriori cattedre scoperte, gli elenchi regionali.

Quali sono le reali probabilità di essere chiamati?

Le possibilità di arrivare a scorrere gli elenchi regionali variano sensibilmente da provincia a provincia e in base alla specifica classe di concorso. Tuttavia, a livello generale, occorre riflettere sue due aspetti connessi alla pianificazione dei concorsi legati al PNRR:

Il numero di cattedre bandite per l’ultimo concorso PNRR3 è stato calcolato sui posti necessari per i prossimi tre anni. Se la proiezione ministeriale si rivelerà esatta, è molto probabile che i posti disponibili quest’anno bastino a coprire a malapena i vincitori del PNRR3. In uno scenario simile, le operazioni di immissione in ruolo si fermerebbero lì, senza alcuna possibilità di scorrimento verso le altre categorie di idonei o verso gli elenchi regionali.

anche se si dovessero sistemare tutti i vincitori del PNRR3, prima di arrivare agli elenchi regionali bisognerebbe assumere tutti gli idonei dei precedenti concorsi PNRR e ordinari. Gli elenchi regionali si collocano infatti all’ultimo gradino delle procedure per posto comune, precedendo unicamente le assunzioni straordinarie da GPS I fascia per i posti di sostegno.

Per concludere, essere in buona posizione negli elenchi regionali è un ottimo punto di partenza per il futuro (fermo restando che la posizione può variare annualmente, perché la domanda si presenta ogni anno) ma per l’immediato è indispensabile compilare la domanda delle 150 preferenze a luglio e non affidarsi unicamente all’attesa del ruolo.

Le graduatorie degli elenchi regionali

Elenchi regionali 2026 per il ruolo docenti, ecco le graduatorie [AGGIORNATO]

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