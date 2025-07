di Lucio Ficara, La Tecnica della scuola, 6.7.2025.

Assegnazione provvisoria, se si ottiene si perde il diritto alla continuità

per le graduatorie interne e le future mobilità territoriali.

Con l’ottenimento di una sede in assegnazione provvisoria, il docente titolare in altra sede (provinciale o in altra provincia), perderà il riconoscimento del punteggio della continuità del servizio, sia per quanto riguarda le graduatorie interne di istituto per gli anni futuri, sia per quanto riguarda le future istanze di mobilità territoriale a domanda o anche per il trattamento d’ufficio.

Punteggio della continuità del servizio

È importante precisare che per quanto riguarda il punteggio della continuità del servizio per le graduatorie interne di Istituto docenti per l’individuazione dei soprannumerari, è necessario conoscere quanto scritto nella tabella A della valutazione dei titoli per la mobilità 2025-2028. In tale tabella per la mobilità a domanda e per la mobilità d’ufficio, quindi anche per la formulazione delle graduatorie interne, alla lettera C) si prevede per il servizio di ruolo prestato senza soluzione di continuità negli ultimi tre anni scolastici nella scuola di titolarità, escluso l’anno in corso che sarebbe il quarto anno scolastico, l’assegnazione di 12 punti in aggiunta ai vari punteggi del servizio previsti dalla medesima tabella A. La lettera C) poi specifica che gli altri anni di servizio entro il quinquennio, ovvero il quarto e il quinto anno, saranno assegnati 5 punti per ogni anno e oltre il quinqiennio per ogni anno di servizio ci saranno punti 6. Bisogna precisare che il docente, già dal secondo anno di servizio nella medesima scuola di titolarità, ai fini delle graduatorie interne o della mobilità d’ufficio, può incominciare a dichiarare i primi 4 punti dell’anno svolto in continuità con l’anno corrente, l’anno successivo i punti diventano 8, di seguito 12 per diventare 17 punti dopo 4 anni di continuità e 22 punti a conlusione del quinquennio. Successivamente i punti di continuità aumentano di 6 punti per ogni anno di servizio senza soluzione di continuità progredendo a 28, 34, 40, 46, 52, 58, 64, 70…

Assegnazione provvisoria fa perdere continuità

La presentazione di una domanda di assegnazione provvisoria non fa perdere la continuità del servizio, ma se alla presentazione dell’istanza coinciderà un esito positivo con assegnazione di una sede provvisoria per un anno scolastico, allora questa situazione interrompe la continuità del servizio e di conseguenza fa perdere tutto il punteggio fino a quel momento acquisito nel calcolo della continuità sulla scuola di titolarità e anche sul comune di titolarità.

Quindi l’ottenimento di una scuola per assegnazione provvisoria provinciale o anche interprovinciale, fa perdere il diritto al punteggio della continuità del servizio sia per i docenti che per il personale Ata.

Tabella punteggi continuità

Il calcolo del punteggio della continuità del servizio nella scuola di titolarità è fatto tenendo fermo quanto previsto nella nota 5 in riferimento alla lettera C) della tabella valutazione titoli:

ANNI DI SERVIZIO PUNTEGGIO CONTINUITA’ 1 4 2 8 3 12 4 17 5 22 6 28 7 34 8 40 9 46 10 52

