Una docente ci pone una domanda suule assegnazioni provvisorie:” È possibile chiedere assegnazione provvisoria all’interno dello stesso comune di titolarità?”. La docente specifica che la sua titolarità, a partire dall’1 settembre 2026 sarà nella scuola A del comune X, mentre la docente vorrebbe insegnare nella scuola B del comune X. La docente fa presente di avere la precedenza 104/92 personale e quindi chiede se in questo caso eccezionale di precedenza, potrà essere assegnata dalla scuola A alla scuola B del comune X.

Assegnazione provvisoria nel Comune di titolarità

Come specificato dall’art.7, comma 1 del CCNI utilizzazioni e assegnazioni provvisorie: “L’assegnazione provvisoria non può essere richiesta all’interno del comune di titolarità, salvo nei casi di comuni con più distretti sub comunali“.

Per cui la docente titolare nel comune X non potrà chiedere assegnazione provvisoria in altre scuole del comune X di titolarità sia per la classe di concorso di titolarità e sia per posti di sostegno o altre classi di concorso per cui ha titolo. La suddetta docente avrebbe potuto, in via del tutto eccezionale, fare domanda di assegnazione provvisoria in altra scuola del Comune X solo se beneficiario di precedenza ai sensi dell’art.8 del CCNI mobilità annuale, solo nel caso che il Comune X fosse suddiviso in distretti subcomunali.

L’assegnazione provvisoria, è bene specificarlo, si chiede all’interno della provincia di titolarità oppure verso una sola altra provincia, non può essere chiesta sia per la provincia di titolarità e anche per un’altra provincia.

Risposta al quesito della docente

La docente che vorrebbe chiedere assegnazione provvisoria all’interno del comune di titolarità e il comune non è suddiviso in distretti subcomunali, anche se possiede la precedenza riferita all’art.21 o art.33, comma 6 della legge 104, non ha diritto a presentare questa tipologia di domanda. In virtù di tale precedenza invece avrebbe potuto chiedere assegnazione provvisoria da un distretto subcomunale a quello di residenza all’interno del medesimo comune di titolarità, solo nel caso eccezionale di un Comune metropolitano formato da più distretti.

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