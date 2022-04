L’ordinanza interministeriale per il triennio 2022-2025 prevede, dopo le operazioni di mobilità, la possibilità di ottenere assegnazione provvisoria e l’utilizzazione.

In attesa che venga pubblicata l’ordinanza per l’assegnazione provvisoria, chiariamo che potranno fare domanda per l’assegnazione nell’ambito della stessa provincia o tra province diverse, i docenti che non abbiano ottenuto il trasferimento in una delle sedi richieste nella domanda di mobilità. Le motivazioni per cui il docente ha precedenza in tali movimenti sono:

Ricongiungimento alla famiglia;

Particolari esigenze di salute;

Procedura

Per quanto riguarda la procedura necessaria per ottenere l’assegnazione provvisoria è prevista la valutazione relativa ai motivi di famiglia mentre per quanto riguarda l’utilizzazione vengono valutati anche i titoli e il servizio.

Chi può chiedere l’assegnazione provvisoria

Oltre a chi non ha ottenuto il trasferimento in una delle sedi richieste, può chiedere l’assegnazione provvisoria i docenti che si trovano:

In posizione di sovrannumerarietà;

In sede provvisoria;

Nei posti di sostegno;

Nei posti per l’insegnamento di lingua straniera;

Precedenza

Hanno la precedenza i docenti che si trovano nelle condizioni previste dall’art. 13 del CCNI per il triennio 2022-2025:

Non vedente;

Emodializzato;

Che chiede il rientro nella scuola da dove è stato trasferito in quanto soprannumerario;

Disabile;

Genitore o coniuge di disabilità in situazione di gravità;

Coniuge di personale militare.

