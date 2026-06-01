Orizzonte Scuola, 31.5.2026.
Un docente può chiedere assegnazione provvisoria su altre classi di concorso in cui è abilitati,
ma solo in subordine rispetto alla classe di concorso di titolarità.
E’ possibile ottenere l’assegnazione provvisoria anche per altra classe di concorso ma solo in subordine.
Prima si tenta l’assegnazione sulla classe di concorso di titolarità e soltanto in assenza di disponibilità si passa alle altre classi di concorso per cui si possiede abilitazione.
In attesa delle indicazioni per l’anno scolastico 2026/27, ricordiamo che finora
- l’assegnazione provvisoria può essere richiesta anche per una classe di concorso/posto/grado di istruzione diverso da quello di titolarità, se si è in possesso della prevista abilitazione;
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- l’assegnazione provvisoria può essere richiesta anche un’altra tipologia di posto (diversa da quella di titolarità) per il quale si possegga lo specifico titolo di specializzazione, fatto salvo il vincolo quinquennale di permanenza sul sostegno, su posti di tipo speciale o di indirizzo didattico differenziato;
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- l’assegnazione provvisoria chiesta per altra classe di concorso/posto/grado di istruzione è una richiesta aggiuntiva, per cui si deve chiedere sempre la classe di concorso/posto/grado di titolarità ed anche una diversa classe di concorso/posto/grado di istruzione;
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- in caso di assegnazione per altro grado di istruzione ovvero per altra classe di concorso, è necessario aver superato l’anno di prova e ottenuto la conferma in ruolo;
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- l’assegnazione nell’ambito dello stesso grado o classe di concorso precede quella per altre classi di concorso o posti di grado diverso di istruzione.
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