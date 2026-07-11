Assegnazioni e utilizzazioni a.s. 2026/27: i tutorial

La Tecnica della scuola, 10.7.2026.
Assegnazioni provvisorie e utilizzazioni a.s. 2026/27: i tutorial de La tecnica della scuola
-
Assegnazioni provvisorie e utilizzazioni a.s. 2026/27: come presentare la domanda
-
Assegnazioni provvisorie e utilizzazioni 2026/27: come compilare sezione precedente – VIDEO TUTORIAL
-
Assegnazioni provvisorie e utilizzazioni 2026/27, sezioni esigenze di famiglia e tipologia di posto – VIDEO TUTORIAL
-
Assegnazioni provvisorie e utilizzazioni 2026/27: come compilare sezione G 2 Preferenze e Allegati – VIDEO TUTORIAL
-
Utilizzazioni 2026/27: come inserire la domanda – VIDEO TUTORIAL