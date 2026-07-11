Assegnazioni UtilizziInsegnanti Autore: - 11 Luglio 2026 / 06 : 08
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Assegnazioni e utilizzazioni a.s. 2026/27: i tutorial

Gilda VeneziaLa Tecnica della scuola, 10.7.2026.

Assegnazioni provvisorie e utilizzazioni a.s. 2026/27: i tutorial de La tecnica della scuola

Gilda Venezia

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