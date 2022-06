Gilda degli insegnanti di Venezia, giugno 2022.

. Da compilare on line su IOL Modulo U1 domanda utilizzazione scuola dell’infanzia (fac-simile) Modulo U2 domanda utilizzazione scuola primaria (fac-simile)

Modulo U3 domanda utilizzazione scuola secondaria di 1° grado (fac-simile) Modulo U4 domanda utilizzazione scuola secondaria di 2° grado (fac-simile) Modulo AP 1 domanda di assegnazione provvisoria scuola dell’infanzia (fac-simile) Modulo AP 2 domanda di assegnazione provvisoria scuola primaria (fac-simile) Modulo AP 3 domanda di assegnazione provvisoria scuola secondaria di 1° grado (fac-simile) Modulo AP 4 domanda di assegnazione provvisoria scuola secondaria di 2° grado (fac-simile) Da compilare su modulo cartaceo Modulo assegnazione provvisoria FIT 2021-22 Personale educativo Modulo UE – utilizzazione e assegnazione provvisoria personale educativo Insegnanti di Religione Modulo docenti di religione UR12020 Modulo docenti di religione UR2 2020 Personale ATA Domanda di utilizzazioni e assegnazioni provvisorie – personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) Altri moduli Autodichiarazione percorso specializzazione su sostegno Autodichiarazione servizio su sostegno

MATERIALE DI SUPPORTO

Domanda di utilizzazione

Valgono gli stessi allegati necessari per la domanda di mobilità. Tra i servizi si deve inserire anche l’anno in corso (a.s. 2021/22) sia nell’Allegato D sia nell’Allegato F (per chi ha tre anni di continuità nella sede).

Domanda di assegnazione provvisoria

Si devono compilare SOLAMENTE gli allegati necessari per dichiarare le ESIGENZE di FAMIGLIA. Tra i familiari ai quali richiedere il ricongiungimento può essere indicato/a anche il/la convivente. E’ necessario che la residenza del familiare risalga ad almeno 3 mesi prima della data di scadenza di presentazione della domanda.

Per entrambe le domande occorre presentare a scuola copia della eventuale documentazione sanitaria che dà diritto alla precedenza nei movimenti.

TUTTI GLI ALLEGATI VANNO INSERITI NELLA AREA GESTIONE ALLEGATI SU ISTANZE ON LINE.

Domanda di riarticolazione cattedra orario esterna (ottimizzazione)



AUTODICHIARAZIONI DI TITOLI GENERALI

(per domande di utilizzazione e assegnazione provvisoria)

Dichiarazione possesso abilitazione specifica

da presentare se si effettua domanda in altro grado d’istruzione o altra classe di concorso

Autodichiarazioni esigenze di famiglia

(per domande di utilizzazione ed assegnazione provvisoria)

CONTENZIOSO

Assegnazioni e utilizzazioni per l’a.s. 2022/23. Tutta la modulistica

