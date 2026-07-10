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Gilda degli insegnanti di Venezia, luglio 2026.
Domande dal 10 al 23 luglio
Servizio di consulenza
Il moduli del MIM
- Modulo U1 2026
- Modulo U2 2026
- Modulo U3 2026
- Modulo U4 2026
- Modulo AP1 2026
- Modulo AP2 2026
- Modulo AP3 2026
- Modulo AP4 2026
- Modulo UE – utilizzazione e assegnazione provvisoria personale educativo
- Modulo UR1 2026
- Modulo UR2 2026
- Autodichiarazione percorso specializzazione su sostegno
- Autodichiarazione servizio su sostegno
- Domanda di utilizzazioni e assegnazioni provvisorie – personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA)
- Modulo assegnazione provvisoria docenti assunti a tempo determinato da procedure straordinarie – scuola dell’infanzia
- Modulo assegnazione provvisoria docenti assunti a tempo determinato da procedure straordinarie – scuola primaria
- Modulo assegnazione provvisoria docenti assunti a tempo determinato da procedure straordinarie – scuola secondaria di primo grado
- Modulo assegnazione provvisoria docenti assunti a tempo determinato da procedure straordinarie – scuola secondaria di secondo grado
- ALLEGATO G Dichiarazione docenti beneficiari deroghe
- ALLEGATO H Dichiarazione lavoratrici vittime di violenza
- Modulo utilizzazioni docenti assunti a tempo determinato – scuola dell’infanzia
- Modulo utilizzazioni docenti assunti a tempo determinato – scuola primaria
- Modulo utilizzazioni docenti assunti a tempo determinato – scuola secondaria di primo grado
- Modulo utilizzazioni docenti assunti a tempo determinato – scuola secondaria di secondo grado
- ALLEGATO I Dichiarazione coniuge o parte dell’unione civile convivente del personale militare o di categoria equiparata