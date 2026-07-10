Assegnazioni UtilizziInsegnanti Autore: - 10 Luglio 2026 / 17 : 27
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Assegnazioni e utilizzazioni per l’a.s. 2026/27. La modulistica

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Gilda degli insegnanti di Venezia, luglio 2026.

Domande  dal 10 al 23 luglio

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Il moduli del MIM

  1. Modulo U1 2026
  2. Modulo U2 2026
  3. Modulo U3 2026
  4. Modulo U4 2026
  5. Modulo AP1 2026
  6. Modulo AP2 2026
  7. Modulo AP3 2026
  8. Modulo AP4 2026
  9. Modulo UE – utilizzazione e assegnazione provvisoria personale educativo
  10. Modulo UR1 2026
  11. Modulo UR2 2026
  12. Autodichiarazione percorso specializzazione su sostegno
  13. Autodichiarazione servizio su sostegno
  14. Domanda di utilizzazioni e assegnazioni provvisorie – personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA)
  15. Modulo assegnazione provvisoria docenti assunti a tempo determinato da procedure straordinarie – scuola dell’infanzia
  16. Modulo assegnazione provvisoria docenti assunti a tempo determinato da procedure straordinarie – scuola primaria
  17. Modulo assegnazione provvisoria docenti assunti a tempo determinato da procedure straordinarie – scuola secondaria di primo grado
  18. Modulo assegnazione provvisoria docenti assunti a tempo determinato da procedure straordinarie – scuola secondaria di secondo grado
  19. ALLEGATO G Dichiarazione docenti beneficiari deroghe
  20. ALLEGATO H Dichiarazione lavoratrici vittime di violenza
  21. Modulo utilizzazioni docenti assunti a tempo determinato – scuola dell’infanzia
  22. Modulo utilizzazioni docenti assunti a tempo determinato – scuola primaria
  23. Modulo utilizzazioni docenti assunti a tempo determinato – scuola secondaria di primo grado
  24. Modulo utilizzazioni docenti assunti a tempo determinato – scuola secondaria di secondo grado
  25. ALLEGATO I Dichiarazione coniuge o parte dell’unione civile convivente del personale militare o di categoria equiparata
Assegnazioni e utilizzazioni per l’a.s. 2026/27. La modulistica ultima modifica: 2026-07-10T17:27:02+02:00 da
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