Assegnazioni UtilizziInsegnanti Autore: - 10 Luglio 2026 / 17 : 29
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Assegnazioni e utilizzazioni per l’a.s. 2026/27. La normativa

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Gilda degli insegnanti di Venezia, luglio 2026.

Domande  dal 10 al 23 luglio.

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