Sono ripartite le trattative tra ministero e sindacati sul contratto relativo ad assegnazioni ed utilizzazioni provvisorie per il prossimo anno scolastico. Il contratto dovrebbe avere validità triennale. Il precedente sarebbe già scaduto, ma ne sono state prorogate le disposizioni anche per il precedente anno scolastico. Vedremo se quest’anno ci ritroveremo nella stessa situazione o se si riuscirà a fare qualcosa di più.

Cosa prevede la bozza

Il primo incontro tra le parti è stata l’occasione per l’amministrazione di illustrare le bozze del nuovo contratto. I punti principali sono i seguenti:

i neoimmessi in ruolo 2022/2023 potranno presentare domanda di assegnazione provvisoria (sia provinciale che interprovinciale) per il prossimo anno scolastico;

anche in sede di contratto vengono introdotti i vincoli previsti dalla legge a partire dalle immissioni in ruolo 2023/2024 (i neoimmessi per il prossimo anno non potranno presentare domanda);

i docenti assunti nell’anno scolastico 2022/2023 a tempo determinato da GPS I fascia e da concorso straordinario bis non potranno presentare domanda di assegnazione.

Questo in quanto si tratta di docenti con contratto a tempo determinato.

Le richieste dei sindacati

Le richieste dei sindacati si concentrano sull’ultimo punto del precedente elenco.

Hanno chiesto di consentire ai docenti assunti da prima fascia GPS sostegno e da concorso straordinario di poter presentare domanda in modalità cartacea. Si tratterebbe di ripetere ciò che era già avvenuto per i docenti ex FIT. In quell’occasione fu consentita tale possibilità nonostante si trattasse di docenti ancora con contratto a tempo determinato.

Le organizzazioni sindacali hanno poi – ovviamente – manifestato la propria contrarietà ai vincoli che verrebbero imposti ai docenti che verranno immessi in ruolo il prossimo anno.

Noi come sempre vi terremo aggiornati.

