di Lucio Ficara, La Tecnica della scuola, 12.7.2025.

Assegnazioni provvisorie 2025, ci sarà ancora la fase 41

per chi richiede posti di sostegno senza titolo di specializzazione.

Una docente titolare su posto normale, avendo svolto senza titolo di specializzazione un anno di servizio su sostegno, ci pone il seguente quesito: “posso richiedere per l’assegnazione provvisoria interprovinciale anche i posti di sostegno anche senza titolo di specializzazione?“. Rispondiamo che la normativa vigente prevede, solamente per le assegnazioni provvisorie interprovinciali, la possibilità di richiedere i posti di sostegno per chi ha almeno un anno di servizio su sostegno o sta per concludere il percorso di specializzazione. Esiste ancora la cosiddetta fase 41 delle assegnazioni provvisorie.

Posti di sostegno senza titolo

La norma che consente la fase 41 della mobilità annuale (procedura consentita sui posti di sostegno ai senza titolo che stanno concludendo il percorso di specializzazione su sostegno o abbiano almeno un anno di insegnamento su sostegno) è l’art.7 comma 14 del CCNI utilizzazioni 2025-2028. In tale norma è specificato che l’assegnazione provvisoria può essere richiesta per altra provincia per posti di sostegno anche dai docenti non in possesso di titolo di specializzazione, purché stiano per concludere i percorsi di specializzazione sul sostegno o, in subordine, abbiano prestato almeno un anno di servizio – anche a tempo determinato – su posto di sostegno.

Hanno la priorità i beneficiari della precedenza di cui al punto IV lettera g), lettera l) e lettera m) del successivo articolo 8 del CCNI utilizzazioni 2025-2028.

L’assegnazione di cui al suddetto comma 14 è disposta in subordine al personale fornito di titolo di specializzazione e solo dopo aver accantonato un numero di posti pari ai docenti forniti di titolo di specializzazione sul sostegno presenti nelle GAE, nelle GPS, nonché nelle graduatorie di istituto ivi comprese le fasce aggiuntive.

Gestione allegati

Per potere inserire in domanda i posti di sostegno per chi non è specializzato su sostegno, sarà necessario inserire sul servizio “Gestione Allegati” delle Istanze Online, la dichiarazione dei requisiti previsti dal suddetto art.7, comma 14, del CCNI utilizzazione 2025-2028.

Modello dichiarazione art.7 comma 14

