Assegnazioni provvisorie 2026, gli allegati

Una docente che dovrà presentare domanda di assegnazione provvisoria interprovinciale ci chiede: “Quando e come si presenta l’istanza di assegnazione provvisoria 2026? È importante allegare qualche documentazione a tale istanza?“.

Domanda di assegnazione provvisoria 2026

La domanda di mobilità annuale per l’anno scolastico 2026/2027, presumibilmente sarà presentata nella prima metà del mese di luglio 2026. La procedura sarà fatta principlamente, per tutti i docenti con un contratto a tempo indeterminato che non sono vincolati e che se lo fossero, abbiano delle deroghe al vincolo di mobilità, tramite la piattaforma del MIM delle Istanze Online.

Solamente i docenti che pur avendo un contratto a tempo determinato finalizzato al ruolo, abbiano superato l’anno di prova e passeranno a tempo indeterminato a partire dall’1 settembre 2026, potranno presentare, sempre se si trovassero in regime di deroga al vincolo triennale della mobilità, la domanda in modalità cartacea ma con invio digitale tramite PEC con allegato il file pdf del modello cartaceo scannerizzato o compilato in modalità digitale.

Documentazione da allegare all’istanza

Tramite la Gestione degli Allegati su istanze online si collegano gli le dichiarazioni da allegare alla domanda di assegnazione provvisoria. Uno dei documenti più importanti da allegare è quello in cui si dichiarano le esigenze di famiglia, in tale allegato si dichiara il ricongiungimento o al coniuge o al genitore o ai figli con dichiarazione ai sensi del DPR 445 del 2000 e dunque una dichiarazione sotto la propria responsabilità, una forma di autocertificazione della residenza della persona a cui si intende ricongiungersi e poi la dichiarazione dell’esistenza dei figli che dà diritto ad ulteriore punteggio oltre quello dovuto per il ricongiungimento.

Poi ci potrebbe essere l’allegato in cui si specifica la dichiarazione eventualmente del diritto di beneficiare delle precedenze.

Una delle precedenze più diffuse che è viene utilizzata è sicuramente quella dei lavoratori padri o lavoratrici madri che hanno figli di età o inferiore ai 14 anni solo per l’interprovinciale o di età inferiore ai 6 anni sia per la domanda di assegnazione provvisoria interprovinciale che per quella provinciale, ma ci sono anche evidentemente altre precedenze. A tal proposito è utile visionare l’articolo 8 del contratto collettivo nazionale integrativo della mobilità annuale in cui sono inserite tutte le precedenze. Ogni precedenza deve essere dichiarata in maniera molto specifica per poter fruire correttamente del diritto a godere proprio della precedenza.