Sono state rese note dal Ministero dell’Istruzione e del Merito le scadenze per la presentazione delle domande di assegnazione provvisoria e di utilizzazione da parte del personale docente (compresi IRC), educativo e ATA per l’a.s. 2023/24.

15 giugno – 5 luglio : docenti, personale educativo, IRC

: docenti, personale educativo, IRC 21 giugno – 7 luglio: personale ATA

Nel video tutorial, il prof Lucio Ficara spiega passo dopo passo come compilare la domanda ed esigenze di famiglia.

Inoltre, è bene ricordare che le domande dovranno essere presentate dal personale docente in modalità on line utilizzando le funzioni del sistema POLIS.

Domande in formato cartaceo per i docenti assunti da GPS e ai sensi del comma 9 bis (non essendo ancora inseriti come docenti di ruolo sul data base del sistema POLIS), i docenti di religione cattolica, il personale educativo e il personale ATA.

Il modello per la domanda in formato cartaceo sarà reso disponibile nella sezione mobilità del sito del Ministero.

Come compilare le sezioni?

Come compilare la sezione “esigenze di famiglia”

Come compilare la sezione “preferenze”

Compilare la sezione “precedenze”

Come compilare la domanda su sostegno senza specializzazione, ma con un anno di servizio svolto