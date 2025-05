di Lucio Ficara, La Tecnica della scuola, 27.5.2025.

Assegnazioni provvisorie docenti, per fruire della precedenza art.21 della Legge104/92

serve allegare all’istanza due verbali sanitari.

Per fruire della precedenza nelle operazioni di utilizzazione e di assegnazione provvisoria docenti, quella riferita all’art.21 della legge 104/92, è utile sapere che all’istanza di richiesta di mobilità annuale bisogna allegare due importanti verbali INPS redatti dalla commissione medica per l’accertamento dell’invalidità civile e dell’accertamento della connotazione di gravità o senza gravità dell’handicap.

Precedenza art.21 Legge 104/92

Il docente che presenta istanza di assegnazione provvisoria 2025/2026, nel caso volesse fruire del diritto di precedenza riservato ai docenti portatori di handicap, lo potrebbe fare ai sensi dell’art.8, comma 1, punto III, del CCNI mobilità annuale 2019-2022, che verrà riproposto nel rinnovo contrattuale delle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie 2025-2028. Tale norma dà diritto di precedenza al personale docente con disabilità di cui all’art. 21 della legge n. 104/92, richiamato dall’art. 601 del D.L.vo n. 297/94, con un grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni ascritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella “A” annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648.

Per godere di questa precedenza, alla domanda va allegato il verbale INPS di invalidità civile in cui si evince la percentuale di invalidità superiore ai 2/3 ovvero dal 67% fino al 100%

Inoltre va anche allegato il verbale INPS per l’accertamento dell’handicap che riporta il giudizio conclusivo del grado dell’invalidità dove riporta la gravità, art.3, comma 3 della Legge 104/92, oppure un grado di invalidità senza gravità, art.3, comma 1 Legge 104/92

Dichiarazione del diritto alla precedenza

Per una domanda di assegnazione provvisoria corretta e quindi con il diritto a fruire della precedenza per quei docenti che hanno una situazione di disabilità personale, oltre ai due verbali INPS precedentemente indicati, è importante allegare una dichiarazione di responsabilità, ai sensi del DPR 445 del 28 dicembre 2000, in cui il docente specifichi il diritto della fruizione della precedenza nella domanda di mobilità annuale in riferimento all’art.21 della legge 104/92.

.

.

.

.

.

.

.

Assegnazioni provvisorie docenti, la precedenza della Legge 104/92

ultima modifica: da