Sul sito della Gilda di Venezia è possibile consultare la sezione speciale appositamente dedicata alle operazioni di mobilità: Assegnazioni provvisorie e Utilizzazioni per l’a.s. 2026/27 che sarà tempestivamente aggiornata in caso di novità.

Le scadenze

DOCENTI di ogni ordine e grado dal 10 al 23 luglio

di ogni ordine e grado PERSONALE ATA: dal 23 al 4 agosto .

. Le domande dovranno essere presentate dal personale docente in modalità on line utilizzando le funzioni del sistema POLIS.

Il servizio di consulenza

La consulenza sulle domande di Assegnazioni provvisorie e Utilizzazioni per l’a.s. 2026/27 è riservata ai soli iscritti. Data la situazione contingente le domande verranno effettuate on line o in presenza su appuntamento per cui i colleghi sono pregati di seguire SOLO le modalità più sotto indicate.

I colleghi devono ricordarsi che verranno considerate SOLO le domande di coloro che dopo aver chiesto un APPUNTAMENTO avranno PRECOMPILATO quanto indicato di seguito:

Le domande si fanno on line, per cui è bene verificare la funzionalità dello SPID per poter entrare in Iistanze on line . In attesa che venga attivata la funzione on line, invitiamo i colleghi che non sono ancora registrati al sistema Polis di farlo al più presto collegandosi al link sottostante: Istanze on line .

per poter entrare in In attesa che venga attivata la funzione on line, invitiamo i colleghi che non sono ancora registrati al sistema Polis di farlo al più presto collegandosi al link sottostante: . Prima di venire in sede bisogna precompilare la domanda on line (in particolare la scelta delle sedi) SENZA INVIARLA ma salvandola come “Bozza”.

SENZA INVIARLA ma salvandola come “Bozza”. E’ necessario precompilare anche gli allegati: l’allegato D (che ricordiamo va inserito solo da chi chiede l’utilizzo ), ed eventuali altri allegati salvandoli in una chiavetta. E’ possibile trovare e scaricare tutti i modelli da questo link: Modulistica .

Inoltre COMPILARE ED INVIARE la Dichiarazione liberatoria Gilda.

Chi non è iscritto e richiede assistenza, dovrà iscriversi, compilando i seguenti modelli ed inviandoli, unitamente a copia del documento di identità, a coordinatore@gildavenezia.it

Trovate altri materiali nella Sezione Speciale della Gilda degli insegnanti

Confidiamo nella collaborazione dei colleghi

Gilda degli Insegnanti di Venezia

Assegnazioni provvisorie e utilizzazioni 2026/27: il servizio di consulenza

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