Assegnazioni UtilizziGilda Venezia Autore: - 10 Luglio 2026 / 17 : 23
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Assegnazioni provvisorie e utilizzazioni 2026/27: il servizio di consulenza

Gilda Venezia

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Sul sito della Gilda di Venezia è possibile consultare la sezione speciale appositamente dedicata alle operazioni di mobilità: Assegnazioni provvisorie e Utilizzazioni per l’a.s. 2026/27  che sarà tempestivamente  aggiornata in caso di novità.

CCNI su assegnazioni provvisorie e utilizzazioni per il triennio 2025/28 del 10.7.2026

Le scadenze

  • DOCENTI di ogni ordine e grado dal 10 al 23 luglio
  • PERSONALE  ATA:  dal 23 al 4 agosto.
  • Le domande dovranno essere presentate dal personale docente in modalità on line utilizzando le funzioni del sistema POLIS.

Il servizio di consulenza

La consulenza sulle domande di Assegnazioni provvisorie e Utilizzazioni  per l’a.s. 2026/27 è riservata ai soli iscritti.  Data la situazione contingente le domande verranno effettuate on line o in presenza su appuntamento per cui i colleghi sono pregati di seguire SOLO le modalità più sotto indicate.

Prendi un appuntamentoGilda Venezia

I colleghi devono ricordarsi che verranno considerate SOLO le domande di coloro che dopo aver chiesto un APPUNTAMENTO avranno PRECOMPILATO quanto indicato di seguito:

  • Le domande si fanno on line, per cui è bene verificare la funzionalità dello SPID per poter entrare  in Iistanze on line. In attesa che venga attivata la funzione on line, invitiamo i colleghi che non sono ancora registrati al sistema Polis di farlo al più presto collegandosi al link sottostante: Istanze on line .
  • Prima di venire in sede bisogna precompilare la domanda on line (in particolare la scelta delle sedi)  SENZA INVIARLA ma salvandola come “Bozza”.
  • E’ necessario precompilare anche gli allegati: l’allegato D (che ricordiamo va inserito solo da chi chiede l’utilizzo), ed eventuali altri allegati salvandoli in una chiavetta. E’ possibile trovare e scaricare tutti i modelli da questo link:  Modulistica.

Inoltre  COMPILARE ED INVIARE la Dichiarazione liberatoria Gilda.

Chi non è iscritto e richiede assistenza, dovrà iscriversi, compilando i seguenti modelli ed inviandoli, unitamente a copia del documento di identità, a  coordinatore@gildavenezia.it

 

Trovate altri materiali nella Sezione Speciale della Gilda degli insegnanti

Confidiamo nella collaborazione dei colleghi

 

Gilda degli Insegnanti di Venezia

 

Assegnazioni provvisorie e utilizzazioni 2026/27: il servizio di consulenza ultima modifica: 2026-07-10T17:23:45+02:00 da
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