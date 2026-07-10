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Sul sito della Gilda di Venezia è possibile consultare la sezione speciale appositamente dedicata alle operazioni di mobilità: Assegnazioni provvisorie e Utilizzazioni per l’a.s. 2026/27 che sarà tempestivamente aggiornata in caso di novità.
CCNI su assegnazioni provvisorie e utilizzazioni per il triennio 2025/28 del 10.7.2026
Le scadenze
- DOCENTI di ogni ordine e grado dal 10 al 23 luglio
- PERSONALE ATA: dal 23 al 4 agosto.
- Le domande dovranno essere presentate dal personale docente in modalità on line utilizzando le funzioni del sistema POLIS.
Il servizio di consulenza
La consulenza sulle domande di Assegnazioni provvisorie e Utilizzazioni per l’a.s. 2026/27 è riservata ai soli iscritti. Data la situazione contingente le domande verranno effettuate on line o in presenza su appuntamento per cui i colleghi sono pregati di seguire SOLO le modalità più sotto indicate.
Prendi un appuntamento
I colleghi devono ricordarsi che verranno considerate SOLO le domande di coloro che dopo aver chiesto un APPUNTAMENTO avranno PRECOMPILATO quanto indicato di seguito:
- Le domande si fanno on line, per cui è bene verificare la funzionalità dello SPID per poter entrare in Iistanze on line. In attesa che venga attivata la funzione on line, invitiamo i colleghi che non sono ancora registrati al sistema Polis di farlo al più presto collegandosi al link sottostante: Istanze on line .
- Prima di venire in sede bisogna precompilare la domanda on line (in particolare la scelta delle sedi) SENZA INVIARLA ma salvandola come “Bozza”.
- E’ necessario precompilare anche gli allegati: l’allegato D (che ricordiamo va inserito solo da chi chiede l’utilizzo), ed eventuali altri allegati salvandoli in una chiavetta. E’ possibile trovare e scaricare tutti i modelli da questo link: Modulistica.
Inoltre COMPILARE ED INVIARE la Dichiarazione liberatoria Gilda.
Chi non è iscritto e richiede assistenza, dovrà iscriversi, compilando i seguenti modelli ed inviandoli, unitamente a copia del documento di identità, a coordinatore@gildavenezia.it
Trovate altri materiali nella Sezione Speciale della Gilda degli insegnanti
Confidiamo nella collaborazione dei colleghi
Gilda degli Insegnanti di Venezia
Assegnazioni provvisorie e utilizzazioni 2026/27: il servizio di consulenza ultima modifica: 2026-07-10T17:23:45+02:00 da