di Guido Ferrari, InfoDocenti.it, 10.6.2021.

Oggi si è tenuta l’informativa del Ministero alle organizzazioni sindacali in merito alle assegnazioni provvisorie e alle utilizzazioni per l’a.s. 2021/22. Il contratto in vigore è stato siglato nel 2019 ed ha validità triennale.

Le possibili date sono dal 15 giugno al 5 luglio per i docenti e dal 28 giugno al 12 luglio per il personale ata.

Ricordiamo che la domanda di assegnazione può essere chiesta per:

ricongiungimento al coniuge/parte dell’unione civile

ricongiungimento al convivente (compresi i parenti ed affini) purché la convivenza risulti da certificazione anagrafica

ricongiungimento ai figli (anche nel caso di affidamento)

ricongiungimento ai genitori

gravi esigenze di salute del docente che risultino da certificazione sanitaria.

Pubblichiamo il contratto

CONTRATTO UTILIZZAZIONI ASSEGNAZIONI PROVVISORIE

