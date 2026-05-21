di Orizzonte Scuola, 21.5.2026.

Mobilità annuale docenti 2026, le differenze principali tra assegnazioni provvisorie e utilizzazioni.

L’organico di fatto e i posti in deroga.



Al termine delle procedure di mobilità territoriale e professionale, i cui esiti si conosceranno il prossimo 29 maggio, il personale docente non soddisfatto dai movimenti o non contento della sede in cui presta servizio, entra nella fase della cosiddetta mobilità annuale. Si tratta di una procedura amministrativa che generalmente prende il via a partire dal mese di giugno, entra nel vivo con l’invio telematico delle istanze in genere nei primi giorni di luglio e si conclude, da qualche anno a questa parte, con la pubblicazione dei provvedimenti entro la prima metà di agosto. Ma perché ricorrere a questi movimenti e in che cosa differiscono?

Entrambe le procedure forniscono un’ulteriore possibilità ai docenti che li richiedono nel caso in cui non sono stati soddisfatti dalla domanda di mobilità presentata, o se si sono presentate esigenze che prima non c’erano. A differenza dei trasferimenti definitivi, queste operazioni non modificano la sede di titolarità del docente e non incidono sull’organico di diritto: per questo si parla di mobilità annuale, poiché entrambe hanno la durata di un solo anno scolastico, al termine del quale il lavoratore torna automaticamente nella propria sede di titolarità.

Si applicano esclusivamente sull’organico di fatto e sui posti in deroga: nello specifico, un peso decisivo viene esercitato ogni anno dalle cattedre di sostegno istituite in deroga, poichè rappresentano la quota maggiore di posti disponibili per i movimenti temporanei.

Nonostante questi aspetti in comune, l’assegnazione provvisoria e l’utilizzazione rispondono a logiche, presupposti e requisiti profondamente differenti.

L’assegnazione provvisoria: la risposta alle necessità personali e familiari

L’assegnazione provvisoria si configura come una misura volta a tutelare il benessere personale del docente, consentendogli di avvicinarsi al proprio nucleo familiare o a luoghi di cura. Questa istanza non è legata al punteggio di servizio o ai titoli culturali, ma viene graduata unicamente in base a precise esigenze certificate, quali:

ricongiungimento familiare, vale a dire la necessità di riavvicinarsi ai figli, al coniuge (o parte dell’unione civile) o ai genitori;

vale a dire la necessità di riavvicinarsi ai figli, al coniuge (o parte dell’unione civile) o ai genitori; tutele per motivi di salute, in riferimento alla presenza di gravi patologie che richiedono terapie o l’assistenza in strutture mediche specifiche;

in riferimento alla presenza di gravi patologie che richiedono terapie o l’assistenza in strutture mediche specifiche; assistenza a congiunti con disabilità, in riferimento alle agevolazioni previste per i docenti che si occupano di familiari con disabilità grave ai sensi della Legge 104/92.

Ricordiamo che l’emendamento 18.7 nell’ambito dell’esame del decreto-legge PNRR 2026 ha accolto la possibilità di richiedere l’assegnazione provvisoria per il ricongiungimento con un genitore di età superiore ai 65 anni, bocciando però la richiesta di estendere la deroga anche ai docenti con figli di età compresa tra i 15 e i 16 anni.

Dal punto di vista geografico, qualora il docente possieda i requisiti richiesti dalla normativa (si è in attesa della relativa ordinanza ministeriale) l’istanza può essere inoltrata sia per le scuole della stessa provincia di titolarità (provinciale) sia per istituti dislocati in un altro territorio (interprovinciale).

L’utilizzazione: la gestione e l’ottimizzazione degli organici

L’utilizzazione risponde invece a una logica di natura prettamente istituzionale e organizzativa. Il suo scopo primario è garantire il corretto impiego del personale di ruolo che, per motivi strutturali o di contrazione delle classi, si trova temporaneamente privo di una cattedra.

Le categorie che possono accedere a questa procedura sono molto più ristrette e specifiche rispetto alle assegnazioni provvisorie. Vi rientrano principalmente:

i docenti dichiarati perdenti posto (soprannumerari) a causa del decremento della popolazione studentesca nella scuola di titolarità;

(soprannumerari) a causa del decremento della popolazione studentesca nella scuola di titolarità; il personale appartenente a classi di concorso in esubero a livello provinciale, che viene temporaneamente reindirizzato su altre materie o tipologie di posto per cui possiede l’abilitazione;

a livello provinciale, che viene temporaneamente reindirizzato su altre materie o tipologie di posto per cui possiede l’abilitazione; i docenti specializzati che richiedono il passaggio da posto comune a posto di sostegno nell’ambito dei confini della medesima provincia.

A differenza delle assegnazioni, le utilizzazioni si sviluppano quasi esclusivamente su base provinciale (i movimenti fuori provincia rappresentano eccezioni rarissime) e mantengono una priorità cronologica nelle operazioni di assegnazione delle cattedre dell’organico di fatto rispetto alle richieste per motivi di ricongiungimento.

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Assegnazioni e utilizzazioni, le differenze

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