di Lucio Ficara, La Tecnica della scuola, 30.8.2025.

Assegnazioni provvisorie, i posti residuati dalla mobilità sono disponibili anche per le fasi della mobilità annuale.

Dopo la pubblicazione degli esiti della mobilità territoriale e professionale 2025/2026, avvenuta il 23 maggio 2025, i posti residuati per mancanza di docente titolare (ma vale anche per personale Ata e personale educativo), sono rimasti disponibili per le fasi delle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie 2025/2026. Oltre i posti residuati dalla mobilità interprovinciale, al netto dei posti dell’organico dell’autonomia assegnati in ruolo, per le utilizzazioni e assegnazioni provvisorie sono stati resi disponibili anche tutti i posti in organico di fatto e i posti in deroga per il sostegno.

Posti disponibili per mobilità annuale

Appare chiaro ed evidente che, ai sensi del comma 2 dell’art.3 del CCNI utilizzazioni e assegnazioni provvisorie 2025-2028, attraverso la contrattazione integrativa a livello regionale si determinano i criteri di definizione del quadro complessivo di tutte le disponibilità distinte tra i posti dell’organico dell’autonomia e i posti dell’adeguamento del medesimo alle situazioni di fatto.

In buona sostanza il contratto collettivo integrativo nazionale sulla mobilità annuale stabilisce che i posti dell’organico dell’autonomia e quelli dell’organico di fatto, fanno parte di tutte le disponibilità funzionali per le operazioni di utilizzazioni e assegnazioni provvisorie 2025-2026.

La contrattazione di livello regionale stabilisce alcuni criteri per la determinazione dei posti disponibili per utilizzazioni e assegnazioni provvisorie, ampliando il numero delle disponibilità anche con posti derivanti dagli incarichi di presidenza, dal part-time, dai comandi ed utilizzazioni, dalla mobilità intercompartimentale che determinano disponibilità, altri posti disponibili potranno essere concessi utilizzando i posti vacanti o disponibili nell’organico derivanti dall’attuazione di iniziative progettuali di cui all’art 1, comma 65 della legge 107/2015 (conferibili solo in assenza di qualsiasi posto disponibile ed assegnabile a livello provinciale), e le ore comunque residuate nella scuola secondaria di I e II grado che, a tal fine, possono essere abbinate con ore disponibili sia nella stessa sia in altra istituzione scolastica dello stesso grado, in modo da costituire cattedre o posti con orario settimanale non superiore a quello contrattualmente previsti.

La ratio della contrattazione integrativa regionale dovrà essere chiaramente espansiva e di implementazione dei posti, e, in nessun caso, potrebbero esistere accordi che vadano a generare una riduzione di posti e quindi di opportunità dell’ottenimento dell’utilizzazione o assegnazione provvisoria.

Posti sopraggiunti entro il 31 agosto

In caso di posti sopraggiunti dopo le procedure effettuate di utilizzazione o assegnazione provvisoria, alcune Amministrazioni, si accordano con i sindacati scuola regionali, per non consentire la rettifica delle operazioni già effettuate.

In particolare nel CIR utilizzazioni e assegnazioni provvisorie Calabria (contratto integrativo regionale della Calabria) è stata approvata una clausola di salvaguardia in cui è riportato quanto segue: “A conclusione di ogni singola fase (utilizzazioni, assegnazioni provvisorie provinciali, assegnazioniprovvisorie interprovinciali), non sarà possibile procedere al rifacimento delle operazioni in caso di disponibilità successivamente sopravvenute”.

Eppure nel CCNI utilizzazioni e assegnazioni provvisorie, all’ultimo capoverso dell’art.3, è scritto che sarà data tempestiva informazione alle OO.SS. anche su eventuali disponibilità sopraggiunte e sulla motivazione delle stesse. Per cui appare sospetto, se non addirittura illegittimo, che una contrattazione di livello inferiore, come quella regionale, non proceda con le dovute rettifiche su disponibilità sopraggiuntee addirittura decida di sottrarre alla disponibilità delle operazioni di assegnazione provvisoria i posti sopraggiunti entro il 31 agosto.

