Assegnazioni provvisorie, il riscontro sui punteggi

di Lucio Ficara, La Tecnica della scuola, 1.8.2025.

In archivio di Istanze OnLine arriva il riscontro riguardo la notifica dei punteggi.

Errori dell’Amministrazione e reclamo.

In questi giorni, già a partire dallo scorso lunedì 28 luglio, sta arrivando nell’archivio di Istanze Online, la lettera di notifica riguardante la convalida della domanda di assegnazione provvisoria e di utilizzazione.

Attenzione agli errori dell’Amministrazione

Nella fretta di controllare e convalidare le domande riguardanti le prossime assegnazioni provvisorie, possono essere fatti degli errori da parte dei funzionari degli uffici scolastici a danno dell’aspirante docente che chiede mobilità annuale ai fini del ricongiungimento.

Per esempio alla docente X che fruisce della precedenza per assitenza al genitore gravemente disabile, ai sensi dell’art.8, commi 1, punto IV lettera i) del CCNI utilizzazioni e assegnazioni provvisorie 2025-2028, non è stata convalidata tale precedenza perché nella domanda, a dire del funzionario dell’ufficio scolastico provinciale, non era riportata nell’autodichiarazione del diritto di precedenza l’impossibilità del coniuge del disabile ad assisterlo.

Ebbene l’errore dell’Amministrazione in tal caso è evidente, la docente X non aveva l’obbligo, per come è specificato dal succitato art.8 del CCNI 2025-2028, di autodichiarare la posizione del coniuge del genitore gravente disabile. Infatti le uniche condizioni a fruire della precedenza per assistenza al genitore sono:

Che abbiano prodotto la documentazione attestante il diritto a fruire nell’anno scolastico in cui si presenta la domanda di utilizzazione/assegnazione provvisoria, dei giorni di permesso retribuito mensile per l’assistenza di cui all’art. 33, comma 3, della L. 104/1992 ovvero del congedo straordinario ai sensi dell’art. 42, comma 5 del decreto legislativo 151/2001.

. La situazione legittimante il diritto a beneficiare della precedenza deve essere documentata per l’a.s. 2025/26 secondo le disposizioni di cui all’art. 4 dell’O.M. n. 36 del 28 febbraio 2025.

Reclamo entro i 5 giorni dalla notifica

In caso di errori nelle graduatorie o in caso di mancanza della precedenza e di problematiche varie che possono sorgere all’atto della pubblicazione delle graduatorie, ci sono 5 giorni di tempo per fare motivato reclamo avverso alle suddette graduatorie. Il fatto che l’intesa sindacale abbia sottolineato la necessità di pubblicazione delle graduatorie e l’applicazione dell’art.20, comma 3 del CCNI mobilità annuale, si è reso necessario perché in passato, in alcuni ambiti territoriali si facevano utilizzazioni e assegnazioni provvisorie senza la pubblicazione delle graduatorie. Tuttavia i tempi molto stretti per l’Amministrazione per pubblicare gli esiti della mobilità annuale entro il 22 agosto, ha spinto gli uffici scolastici provinciali a non pubblicare le graduatorie provvisorie delle utilizzazioni e delle assegnazioni, ma di adottare il metodo della convalida dell’istanza presentata entro il 25 luglio nell’ARCHIVIO di ISTANZE ONLINE, tramite lettera di notifica. Per cui i 5 giorni di tempo per fare reclamo partono dall’atto di notifica inserito nell’area riservata dell’archivio delle istanze online dei docenti, tale lettera di notifica viene anche inviata alla mail del docente inserita e validata proprio su Istanze online.

Assegnazioni provvisorie, il riscontro sui punteggi

