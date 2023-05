di Lucio Ficara, La Tecnica della scuola, 25.5.2023.

Ok a docenti assunti da Gps I fascia sostegno e concorso straordinario bis.

La trattativa tra i sindacati e il Mim per il rinnovo del Contratto integrativo sulle assegnazioni provvisorie e utilizzazioni del personale docente, educativo e Ata per gli a.s. 2023/2024, 2024/2025 e 2025/2026 è andata avanti.

L’amministrazione, dopo l’incontro del 25 maggio, ha proposto un nuovo testo, che si tradurrà in un’intesa che prevede l’ultrattività del contratto precedente che non prevede vincoli, con possibilità di domanda di assegnazione provvisoria e utilizzo per tutti.

Continuano così ad essere applicate in via transitoria le disposizioni del precedente contratto. Sarà così consentito a tutti, inclusi i docenti assunti dalle Gps prima fascia sostegno e dal concorso straordinario bis che abbiano sottoscritto nell’a.s. 2022/2023 un contratto a tempo determinato nel corso del quale svolgono e superano positivamente il percorso annuale di formazione iniziale e prova.

Stop al referente unico per le precedenze

Accolta dal ministero anche l‘eliminazione del referente unico per le precedenze relative alla legge 104/92 nel rispetto di quanto previsto nel Dl 105 del 2022.

Assegnazioni provvisorie, nessun vincolo per l'a.s. 2023/24

