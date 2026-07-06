Assegnazioni provvisorie per le classi di concorso di altro grado di istruzione, serve avere superato anno di prova

di Lucio Ficara, Tecnicadellascuola, 5.6.2026

Nella settimana entrante, molto probabilmente, saranno rese note le date per la presentazione delle domande di utilizzazione e assegnazione provvisoria 2026/2027. Inevitabilmente tali domande andranno a incrociarsi con le domande delle 150 preferenze delle GaE e GPS. Probabile finestra prevista dal 13 al 24 luglio sia per i docenti, il personale educativo e anche gli Ata. Le operazioni saranno normate dal CCNI concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed A.T.A. che potrebbe essere sottoscritto nella settimana che va dal 6 all’11 luglio 2026.

Richiesta per altra classe di concorso

Per quanto riguarda la richiesta di assegnazione provvisoria per classi di concorso diverse da quella di titolarità o per insegnamenti di altri gradi di istruzione, vale la pena specificare che “non sono consentite assegnazioni provvisorie per grado di istruzione diverso da quello di appartenenza o per altra classe di concorso di cui si possieda la specifica abilitazione nei confronti

del personale che non abbia ottenuto la conferma in ruolo per l’anno scolastico 2026/27 ovvero 2027/28″. Quindi come previsto dall’art.7, comma 5, del CCNI utilizzazioni e assegnazioni provvisorie per gli anni scolastici 2026/2027 e 2027/2028, il docente che volesse chiedere assegnazione provvisoria per altra classe di concorso diversa da quella di titolarità dovrà avere specifica abilitazione della classe di concorso richiesta e dovrà avere il decreto di superamento dell’anno di prova e formazione.

Dichiarazione allegata alla domanda

Per chi presenta domanda di assegnazione per altra classe di concorso nello stesso grado di titolarità, allora dovrà indicare tale classe di concorso nella medesima domanda di assegnazione provvisoria, sapendo che tale assegnazione avverrà in subordine alla classe di concorso di titolarità, ma dovrà anche allegare, tramite la sezione “Gestione Allegati”, un’apposita dichiarazione di possesso di abilitazione specifica della classe di concorso di cui si fa richiesta, specificando la procedura dell’abilitazione, la data di conseguimento e il luogo, dichiarando, inoltre, il superamento dell’anno di formazione e ruolo della propria titolarità, indicando l’anno scolastico, la scuola e la data del suddetto superamento e relativa conferma in ruolo.

Stessa cosa, ma in domanda apposita relativa al grado di istruzione richiesto, va fatto se si richiede una classe di concorso che si insegna in altro grado di istruzione rispetto quello di titolarità.

Bisogna fare molta attenzione ad allegare le dichiarazioni suddette, perchè in mancanza di tali dichiarazioni, la domanda viene annullata per mancanza di requisiti.

Assegnazioni provvisorie per le classi di concorso di altro grado di istruzione, serve avere superato anno di prova

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