Assegnazioni provvisorie, quali date?

La Tecnica della scuola, 29.3.2026.

Mobilità 2026 docenti, quando si potrà presentare la domanda per le assegnazioni provvisorie?

Può essere richiesta solo se si rientra nelle deroghe?



Quali novità ci sono sulla mobilità, docenti e ATA? Come va compilata la domanda? Novità sulle deroghe? Abbiamo risposto alle vostre domande nel corso della diretta della Tecnica risponde live di martedì 24 marzo.

Quando si potrà presentare la domanda per le assegnazioni provvisorie?

Presumibilmente nei primi giorni di luglio.

L’assegnazione provvisoria può essere richiesta solo se si rientra nelle deroghe?

Dipende dalla modalità di assunzione. Se assunti da GPS sostegno, la deroga è necessaria anche per la mobilità provinciale. Per chi è di ruolo su posto comune, l’assegnazione provinciale può essere chiesta senza deroghe, mentre quella interprovinciale ne richiede il possesso se si è ancora sotto vincolo.

Scadenza domande

Ecco tutte le date: