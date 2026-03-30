Assegnazioni UtilizziInsegnanti Autore: - 30 Marzo 2026 / 04 : 56
Commenti disabilitati su Assegnazioni provvisorie, quali date?

Assegnazioni provvisorie, quali date?

Gilda VeneziaLa Tecnica della scuola, 29.3.2026.

Mobilità 2026 docenti, quando si potrà presentare la domanda per le assegnazioni provvisorie?
Può essere richiesta solo se si rientra nelle deroghe?

Gilda Venezia

Quali novità ci sono sulla mobilità, docenti e ATA? Come va compilata la domanda? Novità sulle deroghe? Abbiamo risposto alle vostre domande nel corso della diretta della Tecnica risponde live di martedì 24 marzo.

Quando si potrà presentare la domanda per le assegnazioni provvisorie?

Presumibilmente nei primi giorni di luglio.

L’assegnazione provvisoria può essere richiesta solo se si rientra nelle deroghe?

Dipende dalla modalità di assunzione. Se assunti da GPS sostegno, la deroga è necessaria anche per la mobilità provinciale. Per chi è di ruolo su posto comune, l’assegnazione provinciale può essere chiesta senza deroghe, mentre quella interprovinciale ne richiede il possesso se si è ancora sotto vincolo.

Scadenza domande

Ecco tutte le date:

  • Docenti: 16 marzo – 2 aprile 2026
  • ATA: 23 marzo – 13 aprile 2026
  • Personale educativo: 16 marzo – 7 aprile 2026
  • Insegnanti di Religione Cattolica: 21 marzo – 17 aprile

Leggi il CCNI 2025/2028

Leggi l’ordinanza su docenti, ATA e personale scolastico

Leggi l’ordinanza sui docenti di educazione cattolica

Video tutorial mobilità docenti

Video tutorial mobilità Ata

Assegnazioni provvisorie, quali date? ultima modifica: 2026-03-30T04:56:28+02:00 da
Tags:, , ,
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

GILDA VENEZIA - Associazione Professionale GILDA degli INSEGNANTI - Federazione Gilda Unams



Sito realizzato da Gilda Venezia