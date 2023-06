Assegnazioni provvisorie, requisiti e preferenze

Assegnazione provvisoria in part time

Chi si trova in situazione di part time può presentare la domanda di assegnazione provvisoria per un numero ridotto di ore rispetto la cattedra intera. Bisogna specificare che è prevista la richiesta esplicita delle situazioni part time con il riferimento puntuale del numero di ore di insegnamento. Il docente ha diritto, riguardo le preferenze espresse, ad ottenere anche cattedre intere spezzate nel numero di ore di part time.

Preferenze infanzia, primaria e secondaria

È utile ricordare che per la scuola secondaria di I e II grado, l’aspirante all’assegnazione provvisoria può esprimere al massimo 15 preferenze tra scuole, comuni, distretti e provincia. Per la scuola primaria e per l’infanzia si possono al massimo esprimere 20 preferenze tra scuole, comuni, distretti e provincia. Si ricorda che prima di esprimere comuni differenti da quello di ricongiungimento, sarà necessario esprimere in ordine di preferenza il comune in cui si dichiara la residenza del parente a cui si intende ricongiungersi.