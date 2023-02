di Vittorio Borgatta, InfoDocenti.it, 13.2.2023.

Con lo stipendio del mese di febbraio dovrebbero arrivare gli aumenti per l’assegno unico e universale per i figli. Come stabilito nella legge di Bilancio ci sarà una rivalutazione, sulla scia dell’inflazione, pari all’8,1%.

Gli importi dell’assegno unico

L’aumento dovrebbe riguardare sia gli importi erogati in base all’Isee, sia le eventuali maggiorazioni. Al momento, l’assegno base per un figlio minorenne è di 175 euro al mese, e dovrebbe passare a 189,17 euro al mese. Per il figlio maggioranee si passa da 85 a 91,88 euro – ovviamente bisogna rispettare anche le relative soglie ISEE e va a decrescere fino ad annullarsi per i redditi sopra i 40.000 euro lordi.

Gli arretrati

Gli aumenti decorrono dal gennaio del 2023, quindi contestualmente alla modifica dovrebbero essere riconosciuti anche gli arretrati per l’anno in corso – che riguardano ovviamente gli importi non pagati per il mese di gennaio.

Quando arriveranno i soldi

Non c’è una data certa e comune per tutti in cui dovrebbe avvenire il pagamento. Secondo le ultime indiscrezioni sul tema, i pagamenti dovrebbero avvenire tra il 13 febbraio – ovvero oggi – e la fine del mese. Scommetto però in qualche ritardo.

