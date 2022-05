di Lara La Gatta, La Tecnica della scuola, 20.5.2022.

Sono disponibili nella procedura internet relativa alla trasmissione delle domande per l’assegno unico e universale per figli a carico le seguenti nuove funzionalità:

Modifica della domanda; Visualizzazione dei pagamenti; Evidenza delle posizioni con anomalie o incompletezze.

Lo ha comunicato l’INPS con messaggio n. 1962 del 9 maggio 2022.

Modifica della domanda

Accedendo alla sezione “Consulta e gestisci le domande che hai presentato” dalla home page dell’applicazione si possono visualizzare i dati della domanda già presentata.

Premendo il tasto funzione “Modifica” è possibile variare i valori di alcuni campi delle schede figlio, modificando quelli già presenti.

Questi i campi potenzialmente oggetto di modifica:

variazione o inserimento della condizione di disabilità del figlio;

variazioni della dichiarazione relativa alla frequenza scolastica/corso di formazione per il figlio maggiorenne (18-21 anni);

modifiche attinenti all’eventuale separazione/coniugio dei genitori;

il codice fiscale dell’altro genitore (a condizione che questi non abbia già fornito la propria modalità di pagamento e non abbia già percepito un pagamento);

i criteri di ripartizione dell’assegno tra i due genitori sulla base di apposito provvedimento del giudice o dell’accordo tra i genitori;

spettanza delle maggiorazioni previste dagli articoli 4 e 5 del decreto legislativo n. 230/2021;

variazioni attinenti alle modalità di pagamento prescelte dal richiedente e dall’eventuale altro genitore.

Le modifiche apportate hanno effetto dal momento in cui sono inserite in procedura e, pertanto, non generano il diritto a conguagli per importi arretrati, con l’eccezione della dichiarazione relativa alla condizione di disabilità del figlio/a laddove preesistente alla modifica in domanda (in questo caso il richiedente deve indicare la data di decorrenza della disabilità).

.

.

.

.

.

.

.

Assegno unico per figli a carico: funzioni di modifica della domanda e verifica dei pagamenti ultima modifica: da