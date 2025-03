di Lara La Gatta, La Tecnica della scuola, 17.3.2025.

Decreto PA, assenza per Covid non è più equiparata al ricovero ospedaliero ed è conteggiata nel periodo di comporto.

Nella Gazzetta Ufficiale n. 61 del 14 marzo 2025 è stato pubblicato il DECRETO-LEGGE 14 marzo 2025, n. 25 “Disposizioni urgenti in materia di reclutamento e funzionalità delle pubbliche amministrazioni” (cd. Decreto PA).

Il decreto è entrato in vigore il 15 marzo 2025.

Tra le misure riguardanti il pubblico impiego, segnaliamo l’art. 12 “Ulteriori misure urgenti per la funzionalita’ della pubblica amministrazione”.

Il comma 1, in particolare, concerne le assenze per malattia. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto, quindi dal 15 marzo, il periodo trascorso in malattia dai dipendenti delle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (quindi scuole comprese), dovuta al COVID-19 non è equiparato al periodo di ricovero ospedaliero ed è computabile ai fini del periodo di comporto.

Quindi, viene soppresso l’articolo 87, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, che prevedeva che il periodo trascorso in malattia o in quarantena con sorveglianza attiva, o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, dai dipendenti delle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dovuta al COVID-19, fosse equiparato al periodo di ricovero ospedaliero e non fosse computabile ai fini del periodo di comporto.

