Informazione scuola, 12.10.2022.

Assenza per malattia, quanto costa al lavoratore della Pubblica Amministrazione stare a casa in mutua?

Assenza per malattia ed RPD: quanto costa stare a casa in mutua? A quanto ammontano le trattenute RPD? Ci stiamo avviando spediti verso la stagione fredda, già sono diversi i docenti a casa in mutua perché raffreddati, ma non è ancora l’influenza stagionale, quella dovrebbe arrivare più avanti. Ma a quanto ammonta la decurtazione giornaliera per chi resta a casa in mutua?

Assenza per malattia ed RPD: quanto si trattiene lo stato e quali sono le fasce orario di reperibilità?

Cos’è l’RPD? Si tratta della Retribuzione Professionale Docente e viene applicata in funzione degli scaglioni stipendiali, aumenta più si è “anziani”. Ai precari, ad esempio non viene pagato, ma molte sentenze, fra le quali quella della Cassazione, hanno costretto poi il Ministero a pagarlo e molti precari sono riusciti ad avere come risarcimento addirittura qualche migliaio di euro.

Tempo fa noi stessi abbiamo messo a disposizione una scheda per comunicare poi ai precari e al personale di ruolo se avevano diritto anche loro a recuperare arretrati. Molti ne hanno usufruito e sono riusciti a recuperare somme altrimenti perse, dopo 5 anni infatti scatta la prescrizione.

La scheda è sempre disponibile sul nostro portale, basta seguire le istruzioni per avere la consulenza gratuita.

Ritornando alla domanda nel titolo, Assenza per malattia ed RPD: quanto costa stare a casa in mutua? A quanto ammontano le trattenute RPD? Riportiamo qui di seguito un esempio concreto. Ricordiamo che le trattenute vengono applicate solo a chi è in mutua per un periodo inferiore a 15 gg lavorativi.

0 a 14 anni – RPD (euro 174,50/30) – Decurtazione lorda giornaliera= 5,82 euro

15 a 27 anni – RPD (euro 214,80/30) – Decurtazione lorda giornaliera= 7,16 euro

da 28 anni – RPD (euro 273,20/30) – Decurtazione lorda giornaliera= 9,11 euro

Altra domanda riguarda le fasce di reperibilità, ricordiamo che i lavoratori della PA, Pubblica Amministrazione, devono essere reperibili a casa dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18. Tale fasce di reperibilità devono essere rispettate anche nei giorni non lavorativi ed i festivi.

