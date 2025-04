di Lara Sardi, Scuola in Forma, 31.3.2025.

Assenze docenti, si è presenti la mattina ma assenti per riunioni di pomeriggio:

come giustificare, occorre recuperare?

Tra i tanti dubbi in merito all’insegnamento vi è quello di gestire le assenze e dei docenti e la richiesta dei permessi: come sappiamo, gli insegnanti possono assentarsi sia per l’intera giornata lavorativa o richiedere dei permessi orari, limitatamente ad una parte di essa. Ma cosa succede se si è presenti di mattina e si svolge l’intero orario di servizio, ma non si può prendere parte a un incontro collegiale di pomeriggio? Quale permesso richiedere? Come giustificare? Occorre recuperare?

Alcune precisazioni in merito alle attività e alle assenze dei docenti

In primo luogo, ricordiamo che oltre al monte ore di servizio settimanale stabilito dal CCNL, i docenti devono svolgere le attività funzionali all’insegnamento, in orari diversi e non coincidenti con quelli destinate alle attività didattiche. Nello specifico, queste si costituiscono da ogni impegno inerente alla funzione docente previsto dai diversi ordinamenti scolastici. Comprendono tutte le attività, anche a carattere collegiale, di programmazione, progettazione, ricerca, valutazione, documentazione, aggiornamento e formazione, compresa la preparazione dei lavori degli organi collegiali, la partecipazione alle riunioni e l’attuazione delle delibere adottate dai predetti organi.

Per quanto riguarda le assenze dei docenti, ricordiamo che oltre quelle per malattia, gli insegnanti possono fruire di altre tipologie di permessi, sia giornalieri che limitatamente a delle ore. Quando i permessi sono orari,ricordiamo che quest’ultimi non possono essere superiori alla metà delle ore da svolgere secondo la ripartizione oraria giornaliera.

Cosa succede in caso di assenze in concomitanza di incontri pomeridiani

Nel caso in cui le assenze docenti siano orarie e in concomitanza di attività pomeridiane precedentemente definite nel Programma delle Attività, occorre fare riferimento al Regolamento d’istituto e alla contrattazione integrativa interna. A livello legislativo, infatti vi è un vuoto in merito: non vi sono norme che stabiliscano come comportarsi in questi casi. L’art. 16 c.1 del CCCNL 2007, infatti, disciplina solo i permessi brevi, senza contemplare questa particolare situazione. I successivi contratti non hanno colmato questo vuoto.

Cosa fare allora? All’interno della contrattazione interna d’istituto sarebbe opportuno prevedere delle normi comuni da adottare in queste circostanze: si dovrebbe definire la modalità di recupero delle ore non svolte nel pomeriggio per attività funzionali, ricordandosi che queste non si possono recuperare con attività didattiche. Inoltre, se un docente documenta l’assenza con un certificato medico limitatamente alle ore pomeridiane non deve recuperare nulla (adatto che abbia svolto regolarmente le ore mattutine di lezione).

