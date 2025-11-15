Assenze per malattia e visita fiscale

di Lucio Ficara, La Tecnica della scuola, 14.11.2025.

Assente per malattia, la visita fiscale viene fatta al domicilio scritto dal medico nel certificato telematico.

La normativa sulle visite fiscali

Un professore residente nel comune X, in via Giuseppe Verdi n. 37, si ammala mentre si trova nel comune Y, in via Albert Einstein n. 1, invia prontamente certificato medico telematico all’INPS di numero 4 giorni di malattia, facendo scrivere al medico che lo ha visitato di restare domiciliato nel comune Y, in via Albert Einstein n.1, dove eventualemnte attenderà la visita fiscale inviata dall’INPS o dalla scuola. Inoltre, il professore, nel richiedere i 4 giorni di malattia alla scuola, allega alla richiesta della malattia il certificato medico.

La scuola invia la visita fiscale nel comune di residenza X, in via Giuseppe Verdi n.37. Ovviamente il docente risulta assente e quindi non reperibile alla visita fiscale e la scuola definisce l’assenza del docente “ingiustificata”, operando la trattenuta stipendiale per le 4 giornate di assenza del docente.

Il professore ci chiede: “In una situazione del genere di chi è l’errore? Del docente che avrebbe dovuto avvisare la scuola del cambio del domicilio, oppure della scuola che avrebbe dovuto inviare la visita fiscale all’indirizzo indicato nel certificato medico telematico?“.

Normativa sulle visite fiscali

Appare utile ricordare che la sentenza n.16305 del 3 novembre 2023 del TAR Lazio ha evidenziato, senza mezzi termini, che la mancata armonizzazione della disciplina delle fasce orarie di reperibilità, ha fra l’altro determinato una disparità di trattamento del tutto ingiustificata fra i dipendenti pubblici e quelli del settore privato.

In buona sostanza nella sentenza si fa notare che mentre nelle aziende private, il lavoratore che prende un congedo di malattia, è vincolato a permanere a casa per l’eventuale visita fiscale dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19, senza riferimenti a festivi e giorni non lavorativo, invece nella Pubblica Amministrazione, compresi i dipendenti della scuola, le fasce orarie per le visite fiscali di chi è in malattia, prima della suddetta sentenza,erano molto più ampie, dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 18, con obbligo di reperibilità anche nei giorni non lavorativi e festivi.

Oggi, anche per i docenti e per tutto il personale scolastico, le fasce orarie delle visite fiscali dei dipendenti pubblici che si trovano in malattia sono dalle ore 10 alle 12 della mattina, per poi riprendere nel pomeriggio dalle ore 17 alle 19.

Il controllo malattia per i docenti e tutto il personale scolastico è a carico dell’INPS, non più come accadeva in passato a carico dell’ASL. Secondo le nuove regole le visite fiscali potranno essere svolte sistematicamente e anche in modo ripetitivo; anche nel corso della stessa malattia o della stessa giornata e anche in prossimità di giorni festivi o di riposo settimanale, compresi anche proprio i giorni festivi. La visita fiscale per l’accertamento della malattia di un docente o del personale scolastico, può essere richiesta anche dal dirigente scolastico.

Dunque, è bene ribadirlo per la sua importanza, le visite fiscali possono essere richieste, dall’INPS o dalla scuola, tutti i giorni compresi il sabato, le domeniche e i festivi, anche in sequenza ripetitiva nella stessa giornata o in giorni diversi dello stesso periodo di malattia.

Assenza ingiustificata

Una volta effettuate le VMC (Visite Mediche di Controllo), al domicilio indicato dal medico nel certificato di malattia del docente, l’Inps metterà a disposizione dei datori di lavoro pubblici gli esiti dei verbali mediante i servizi telematici, conformemente a quanto già avviene per tutte le VMC datoriali. Sarà pertanto possibile, in tempo reale, verificare se il dipendente è risultato reperibile nelle fasce orarie destinate ai controlli all’indirizzo fornito alla scuola.

In caso contrario, i dipendenti che non sono risultati presenti al domicilio indicato nelle fasce di reperibilità saranno tenuti ai sensi di legge, a rendere motivata e documentata giustificazione dell’assenza alla visita di controllo domiciliare.Decorso il termine di 10 giorni, senza che il dipendente inadempiente abbia prodotto alcuna giustificazione motivata e documentata, l’amministrazione applicherà il provvedimento di assenza ingiustificata alla visita di controllo dandone comunicazione agli interessati. e successivamente procederà alla decurtazione dello stipendio ai sensi della normativa vigente. L’inosservanza di dette disposizioni è passibile di apertura di procedimento disciplinare, in quanto costituisce violazione degli obblighi contrattuali e del codice di comportamento dei dipendenti della Pubblica Amministrazione.

L’errore è della scuola

Nel caso in specie la scuola avrebbe dovuto inviare la visita fiscale all’indirizzo presente sul certificato e non alla residenza del docente in possesso della scuola, diverso dal domicilio indicato sul documento telematico inviato all’INPS. Il professore ha agito in modo assolutamente corretto, inviando pure copia del certificato telematico alla scuola. L’errore è quindi della scuola che ha ignorato la dichiarazione del domicilio indicata nel certificato.

Per cui la scuola non può avviare, per oggettive responsabilità dirigenziali, nessuna procedura di decurtazione stipendiale. Il docente non ha violato nessun obbligo contrattuale, avendo agito nella piena regolarità e rispetto delle norme.

.

.

.

.

.

.

..

Assenze per malattia e visita fiscale ultima modifica: da