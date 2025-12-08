dal blog di Gianfranco Scialpi, 8.12.2025.

Assicurazione sanitaria integrativa per i docenti. La coperta è corta

Assicurazione sanitaria integrativa per i docenti. Il 1° gennaio 2026 diventerà una realtà per chi espliciterà la sua volontà di adesione. I beneficiari saranno i docenti a tempo indeterminato e i supplenti con incarico fino al 30 giugno o al 31 agosto.

Il provvedimento voluto dal Ministro Valditara ha trovato la sua sponda normativa nel decreto legge 25/25 art. 14 convertito successivamente (copia e incolla) nella legge 69/25.

La somma complessiva è di 260 milioni di € da distribuire tra il 2026 e il 2029. Al solito il finanziamento (200 milioni) risulta una partita di giro. Si legge nell’art. 14 comma 6 , “Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede, quanto a euro 50.000.000 per ciascuno degli anni 2026, 2027, 2028 e 2029, mediante corrispondente riduzione del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, di cui all’articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296″ Quindi meno soldi per il funzionamento delle scuole!

Le prestazioni coperte saranno quelle a bassa frequenza, ma ad alto costo economico come le terapie oncologiche e quelle più frequenti come le cure dentistiche.

Indubbiamente la soluzione è da apprezzare, confermando una certa attenzione del Ministro Valditara verso la categoria.

Il problema è la coperta. Il personale della scuola avrà per ogni anno una disponibilità di 3000 € che sicuramente non potranno coprire una buona parte delle spese importanti quali le terapie oncologiche. Occorrerà molta oculatezza, per gestire il tesoretto!

