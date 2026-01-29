di Andrea Carlino, Orizzonte Scuola, 29.1.2026.

Assicurazione sanitaria per docenti e ATA, copertura per patologie gravi e cure ordinarie:

cosa copre la polizza. Tariffe agevolate anche per i familiari.

ha pubblicato la gara europea per l’erogazione di una polizza sanitaria destinata all’intero personale scolastico. Lo stanziamento complessivo ammonta a 320 milioni di euro per il quadriennio 2026-2029. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha promosso l’iniziativa dopo un confronto con le organizzazioni sindacali e le parti interessate.

La copertura si estenderà a oltre 1.200.000 dipendenti della scuola. L’assicurazione includerà i docenti con contratto a tempo determinato annuale e quelli con incarico fino al termine delle attività didattiche. La platea comprende l’intero personale del comparto istruzione, dai docenti al personale amministrativo, tecnico e ausiliario. Il carattere gratuito della prestazione rappresenta un elemento distintivo dell’operazione.

Le prestazioni sanitarie previste dal piano assicurativo

La polizza sanitaria coprirà diverse tipologie di prestazioni mediche e diagnostiche.

Il pacchetto include i ricoveri per grandi interventi chirurgici e per gravi eventi morbosi. Gli accertamenti diagnostici, le visite specialistiche e le prestazioni mediche correlate saranno rimborsabili nei 90 giorni precedenti e successivi al ricovero. I pacchetti di prevenzione cardiovascolare e oncologica saranno differenziati per genere. La copertura si estende ai ricoveri per parto naturale e cesareo. Il piano prevede la prevenzione odontoiatrica e le prestazioni per impianti osteointegrati.

Un tariffario agevolato consentirà l’accesso a ulteriori prestazioni presso strutture convenzionate. I familiari degli assicurati potranno beneficiare delle tariffe agevolate.

Le parole del Ministro

Il Ministro Giuseppe Valditara ha commentato l’iniziativa sottolineando il valore sociale dell’operazione. “Oltre 1.200.000 lavoratori della scuola avranno per la prima volta un’assicurazione sanitaria gratuita. Si tratta di un ulteriore passo verso un sistema di welfare moderno e strutturato che valorizza il fondamentale ruolo svolto dal personale scolastico. Investire nella salute di chi ogni giorno lavora per la formazione dei nostri giovani significa riconoscere concretamente il valore della scuola“, ha dichiarato il Ministro.

