Assicurazione sanitaria scuola: firmato il CCNI

Il giorno 29 dicembre 2025, si è tenuta la riunione tra il MIM e le OOSS firmatarie del CCNL per la sottoscrizione definitiva del CCNI del 20 ottobre 2025 concernente l’assistenza sanitaria integrativa per il personale della scuola (ai sensi dell’art. 14, comma 6, del Decreto-legge n. 25 del 14 marzo 2025, convertito con modificazioni dalla Legge n. 69 del 9 maggio 2025).

L’amministrazione ha illustrato il CCNI, corrispondente all’ipotesi già sottoscritta con l’integrazione all’art. 4 relativa all’adesione del personale:

unica per chi il personale a tempo indeterminato

per chi il personale a tempo indeterminato da rinnovare ad ogni contratto per il personale a tempo determinato.

Il testo composto da 5 articoli disciplina le definizioni utilizzate nel CCNI, i destinatari, l’oggetto e modalità di adesione al Sistema di assistenza integrativa del personale della scuola.

Le risorse per gli anni 2026, 2027, 2028 e 2029 sono state incrementate con un importo di € 15.000.000,00 per ciascuno dei 4 anni citati (euro 60.000.000,00 totali), in totale di € 320.000.000,00 complessivi per il quadriennio 2026-2029.

Il servizio di copertura assicurativa integrativa delle spese sanitarie si applicherà sia al personale della scuola assunto a tempo indeterminato (volontaria, ma in unica adesione) sia al personale a tempo determinato con contratto al 31 agosto o 30 giugno (adesione volontaria da rinnovare ad ogni stipula di contratto).

Nei prossimi giorni l’Amministrazione predisporrà gli atti per la gara che, dato l’ammontare delle risorse, sarà europea.

La nostra delegazione della Gilda UNAMS ha chiesto chiarimenti in merito alla data di attivazione della copertura assicurativa. Ha inoltre chiesto che le procedure con le quali aderire da parte del personale e quelle con cui si potranno richiedere i rimborsi siano il più possibile semplici e chiare. Infine ha chiesto una cabina di regia tra MIM e OOSS firmatarie del CCNI per monitorare il funzionamento della copertura assicurativa e le relative procedure e per ridurre l’eventuale contenzioso.

L’Amministrazione ha chiarito che la copertura assicurativa non partirà dal 1 gennaio 2026, ma successivamente all’assegnazione dell’incarico alla società vincitrice della gara, presumibilmente tra gennaio e febbraio, ma continuerà per 4 anni, cioè fino alla data corrispondente del 2030. Nel bando è previsto che la società assegnataria dovrà predisporre una piattaforma per le adesioni e le richieste di rimborso. L’Amministrazione ha garantito un percorso di accompagnamento e di informazione dei destinatari con note e FAQ e l’attenzione alla semplificazione delle procedure di adesione e di richiesta rimborsi.

