di Lara La Gatta, La Tecnica della scuola, 30.1.2026.
Assicurazione sanitaria gratuita: esclusi interventi estetici, disturbi psichici, protesi e cure odontoiatriche specifiche, partecipazione a manifestazioni violente politiche e sociali.
Il MIM ha annunciato ieri, 29 gennaio, la pubblicazione della gara europea Consip per selezionare la compagnia assicurativa che – nei prossimi quattro anni – sarà chiamata a gestire la prima polizza sanitaria integrativa dedicata al personale della scuola e del Ministero dell’Istruzione e del Merito (MIM).
L’iniziativa – del valore complessivo di 320 milioni di euro per 48 mesi di durata del contratto – nasce dalla collaborazione tra il MIM e Consip con l’obiettivo di offrire una nuova forma di tutela sanitaria a oltre 1,2 milioni di dipendenti del sistema scolastico.
L’assicurazione integrativa per il personale della scuola ha come oggetto la copertura delle spese sanitarie sostenute in conseguenza di malattia e infortunio.
Le prestazioni sono erogate:
- indipendentemente dalle condizioni fisiche dell’assistito;
- per tutte le malattie croniche e recidivanti e tutte le malattie pregresse alla data di attivazione della polizza, diagnosticate o meno
- per le malattie/infortuni che siano l’espressione o la conseguenza diretta di situazioni patologiche insorte anteriormente alla stipulazione della polizza.
Quali prestazioni saranno coperte
La polizza comprenderà i ricoveri per grandi interventi chirurgici e gravi eventi morbosi, con visite specialistiche ed esami diagnostici nei 90 giorni precedenti e successivi al ricovero. Sono previsti inoltre pacchetti di prevenzione cardiovascolare e oncologica, ricoveri per parto naturale e cesareo, prevenzione odontoiatrica e prestazioni per impianti osteointegrati, oltre a un tariffario agevolato per ulteriori cure esteso anche ai familiari. Secondo il ministro Giuseppe Valditara, si tratta di un intervento dal valore sociale elevato, considerando i costi di mercato di una copertura analoga.
Prestazioni escluse dall’assicurazione
Dal capitolato di gara è possibile individuare quali sono i rischi esclusi dalla copertura.
L’assicurazione infatti non è operante per:
- Difetti fisici e malformazioni: cure e interventi per eliminare o correggere difetti fisici o malformazioni preesistenti al momento dell’adesione.
- Malattie mentali e disturbi psichici: in genere sono esclusi, ad eccezione dei casi legati alla copertura per non autosufficienza.
- Eventi dolosi e abuso di sostanze: infortuni derivanti da atti dolosi dell’assistito, ubriachezza, abuso di psicofarmaci (salvo la somministrazione terapeutica), uso di stupefacenti o allucinogeni e malattie correlate.
- Sport professionali e pericolosi: infortuni causati dalla pratica di sport aerei, gare motoristiche o sport praticati a livello professionale.
- Finalità estetiche: prestazioni con fini puramente estetici (sono invece coperti gli interventi di chirurgia plastico-ricostruttiva necessari a seguito di infortunio o interventi demolitivi avvenuti durante la copertura).
- Infertilità: accertamenti e pratiche di fecondazione artificiale.
- Ricoveri in istituzioni di lunga degenza: case di riposo, cronicari…
- Protesi e cure odontoiatriche specifiche: sono escluse le protesi dentarie e le cure delle paraodontopatie, salvo quanto espressamente previsto nei casi di implantologia e prevenzione coperti dall’assicurazione.
- Eventi atomici e nucleari: conseguenze di trasformazioni energetiche dell’atomo (fissione, raggi x, ecc.), tranne se dovute a terapie mediche indennizzabili.
- Eventi sociali: conseguenze di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, di atti violenti od aggressioni cui l’assistito abbia partecipato attivamente, i quali abbiano finalità politiche o sociali;
- Eventi naturali: movimenti tellurici o eruzioni vulcaniche.
