Quali prestazioni saranno coperte

La polizza comprenderà i ricoveri per grandi interventi chirurgici e gravi eventi morbosi, con visite specialistiche ed esami diagnostici nei 90 giorni precedenti e successivi al ricovero. Sono previsti inoltre pacchetti di prevenzione cardiovascolare e oncologica, ricoveri per parto naturale e cesareo, prevenzione odontoiatrica e prestazioni per impianti osteointegrati, oltre a un tariffario agevolato per ulteriori cure esteso anche ai familiari. Secondo il ministro Giuseppe Valditara, si tratta di un intervento dal valore sociale elevato, considerando i costi di mercato di una copertura analoga.