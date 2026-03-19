di Lara La Gatta, La Tecnica della scuola, 18.3.2026.

Assistenza igienico-personale degli alunni non autosufficienti,

Garante Disabilità: “Diritto essenziale, compete al collaboratore scolastico”

Con una decisa presa di posizione, l’Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità ha emanato la Raccomandazione n. 2 del 5 marzo 2026, mettendo fine alle incertezze e alle carenze che troppo spesso colpiscono gli studenti non autosufficienti. Il documento interviene su una questione cruciale: la garanzia dell’assistenza igienico-personale durante l’orario scolastico ed educativo.

Una realtà inaccettabile

La decisione del Garante nasce da numerose segnalazioni inviate dalle famiglie. I racconti delineano un quadro preoccupante: alunni che non ricevono assistenza adeguata nell’uso dei servizi igienici o nel cambio degli indumenti, venendo lasciati in condizioni incompatibili con la dignità della persona. In alcuni casi estremi, gli studenti sono stati addirittura esclusi dalle lezioni o rimandati a casa, mentre le famiglie venivano chiamate d’urgenza a intervenire perché la scuola dichiarava di non avere personale o di non sapere a chi spettasse il compito.

Un diritto che non ammette deroghe

L’Autorità ha chiarito con fermezza che l’assistenza igienico-personale non è un servizio accessorio, ma una condizione minima di inclusione scolastica. Si tratta di una prestazione “essenziale, non differibile e immediatamente esigibile”. Il Garante sottolinea che nessuna differenza di gestione amministrativa (sia essa una scuola statale, paritaria o comunale) può giustificare un vuoto di tutela: il diritto dello studente è unico e inderogabile.

Competenze chiare: tocca ai collaboratori scolastici

Uno dei punti cardine della Raccomandazione riguarda il chiarimento delle responsabilità interne, spesso fonte di “scaricabarile” tra le istituzioni. Il Garante ribadisce che:

L’assistenza di base rientra tra le mansioni ordinarie del personale scolastico (collaboratori scolastici) , come previsto dal CCNL Scuola 2024 e dal D.Lgs. 66/2017.

, come previsto dal CCNL Scuola 2024 e dal D.Lgs. 66/2017. I dirigenti scolastici hanno l’obbligo di organizzare il lavoro in modo da garantire il servizio, utilizzando tutti gli strumenti previsti dall’ordinamento.

L’assistenza deve essere garantita per l’intero orario di frequenza, comprese le attività extra-scolastiche e ricreative.

Verso l’accomodamento ragionevole

Il mancato intervento non è solo un problema gestionale, ma configura una vera e propria discriminazione e una violazione del diritto all’istruzione inclusiva sancito dalla Convenzione ONU. La Raccomandazione richiama il concetto di “accomodamento ragionevole”: le scuole devono adottare con urgenza misure organizzative strutturate per superare le criticità riscontrate.

Il Garante ha inviato il documento a tutti gli Uffici Scolastici Regionali, avvertendo che si riserva ogni ulteriore intervento istituzionale in caso di persistente violazione di questi diritti fondamentali. L’assistenza, conclude l’Autorità, deve essere fornita senza eccezioni e senza ritardi, affinché la scuola sia davvero un luogo di pari opportunità per tutti.

Raccomandazazione