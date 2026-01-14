di Salvatore Pappalardo, La Tecnica della scuola, 13.1.2026.

Assistenza sanitaria integrativa personale scolastico:

che cos’è, come e quando aderire, adesione volontaria e automatica.

Il 29 dicembre del 2025 è stato sottoscritto il CCNI, al fine di Individuare i criteri e le modalità di accesso al sistema di assistenza sanitaria integrativa per il personale della scuola, istituito dal decreto-legge 14 marzo 2025 n. 25, convertito, con modificazioni, nella legge 9 maggio 2025, n. 69 per il quadriennio 2025/2029.

Che cos’è l’assistenza sanitaria integrativa

L’assistenza sanitaria integrativa prevista dalla normativa vigente consiste in una forma d’integrazione al servizio sanitario nazionale al fine di rimborsare le spese mediche sostenute dal personale scolastico fino a un massimo di 3000 euro l’anno .

Chi ne ha diritto

Può usufruire di detto beneficio, il personale della scuola e degli educandati, sia con contratto a tempo indeterminato, sia con contratto annuale o fino al termine delle attività didattiche, in servizio nelle Istituzioni Scolastiche e Educative Statali. Nello specifico:

• Docenti, compreso il personale docente di religione cattolica;

• Personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA);

• Personale educativo.

Come aderire

L’art. 4 del CCNI nel chiarire le modalità di accesso al servizio di copertura assicurativa integrativa delle spese sanitarie del personale della scuola dispone quanto segue:

Per il personale con contratto a tempo indeterminato l’ adesione è volontaria e automatica con un’unica scelta valida per il quadriennio scolastico di riferimento, solo se l’aderente è in continuità di servizio. L’adesione decade automaticamente in caso di cessazione dal servizio a qualsiasi titolo.

l’ con un’unica scelta valida per il quadriennio scolastico di riferimento, solo se l’aderente è in continuità di servizio. L’adesione decade automaticamente in caso di cessazione dal servizio a qualsiasi titolo. Per il personale con contratto a tempo determinato con incarico annuale o fino al termine delle attività didattiche, l’adesione è valida solo per la durata dell’incarico. Per tale tipo di personale, l’adesione deve essere confermata e riferita a ogni distinto incarico a tempo determinato.

Adesione volontaria e automatica

L’espressione “adesione volontaria e automatica” indicata dall’art. 4 del CCNI, non va intesa nel senso che il personale scolastico con contratto a tempo indeterminato è iscritto automaticamente al servizio, ma il termine “adesione volontaria” prevede che il personale scolastico e educativo , interessato faccia una comunicazione formale con la quale manifesta la volontà di aderire.

Il personale con contratto a tempo indeterminato farà la comunicazione una sola volta, mentre il personale a tempo determinato fino al 31 agosto o fino al 30 giugno, dovrà ripetere la comunicazione ogni volta che viene rinnovato il contratto.

Come fare la comunicazione di adesione

La comunicazione, volta a esprimere la volontà di aderire al servizio di Assistenza sanitaria integrativa va presentata accedendo, con SPID o CIE, a una piattaforma telematica, a ciò dedicata e di cui sarà data comunicazione ufficiale, appena sarà attivata da parte del Ministro dell’Istruzione e del Merito.

