3.4.2023.

Arrivano ampie rassicurazioni nei confronti dei docenti idonei dei concorsi ordinari: verranno tutti assunti e le graduatorie potrebbero diventare ad esaurimento. Lo annuncia il Senatore Pittoni, in seguito alla notizia dei giorni scorsi relativa al prossimo avvio di un concorso riservato per circa 25 mila posti finalizzato all’assunzione dei precari in programma già questa estate.

Il futuro degli idonei

Una notizia che aveva messo in allarme gli idonei dei concorsi ordinari. A fare chiarezza una precisazione che conforta i docenti in attesa di assunzione.

La rassicurazione arriva direttamente dal responsabile del Dipartimento Istruzione della Lega Mario Pittoni, già presidente della commissione Cultura al Senato, che conferma la volontà del ministero di garantire un futuro agli idonei dei concorsi ordinari. Per loro, ci sarà l’assunzione. Ma si farà anche il concorso annunciato dal ministro Valditara previsto dal PNRR.

I percorsi formativi abilitanti

Un concorso che partendo prima dei percorsi formativi abilitanti all’insegnamento, diventerà di fatto un concorso riservato.

In questo modo le convocazioni arriveranno dalle graduatorie degli ordinari, che potrebbero poi diventare, per legge, ad esaurimento – e dalle Gae. Dunque intenzione del Governo è quello di assumere i docenti idonei dei concorsi ordinari. Per loro è previsto un piano di assunzione che prevede anche che le graduatorie possano diventare ad esaurimento.

Concorso riservato per circa 25 mila posti

Diventa così meno preoccupante lo scenario che si andava a delineare in seguito all’annuncio dei giorni scorsi da parte del ministro dell’Istruzione che faceva riferimento a un prossimo concorso riservato per circa 25 mila posti finalizzato all’assunzione dei precari in programma già questa estate.

Assunzione idonei concorso ordinario con graduatorie ad esaurimento

