di Lara La Gatta, La Tecnica della scuola, 4.7.2025.

Assunzioni docenti 2025/26, i posti sono 48.504 (11.761 solo in Lombardia).

Il Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha firmato il Decreto per le assunzioni dei docenti nelle scuole statali di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2025/2026, per un totale di 48.504 posti, dei quali 13.860 sul sostegno. Con un successivo Decreto del Ministro, inoltre, sarà disciplinata l’assunzione di 6.022 docenti di religione, in seguito al concorso bandito del 2024.

Il decreto è il 137 dell’11 luglio 2025 e dispone che le immissioni in ruolo saranno effettuate sui posti che risultano vacanti e disponibili per l’intero anno scolastico, registrati al sistema informativo al termine delle operazioni di mobilità, nel limite del contingente autorizzato di n. 48.504 posti e tenuto conto delle istruzioni operative contenute nell’allegato A.

Il numero di posti su cui possono essere disposte le assunzioni a tempo indeterminato è assegnato per il 50 per cento alle graduatorie dei concorsi per titoli ed esami attualmente vigenti e, per il restante 50 per cento, alle graduatorie ad esaurimento.

L’allegato B riporta invece il contingente assunzionale per regione.

Il Decreto

