di Roberto Bosio, InfoDocenti.it, 6.4.2023.

Oggi si è svolto un Consiglio dei ministri che si è occupato anche di questioni riguardanti la scuola. Vediamo cosa si può dire per quello che sappiamo fino ad ora.

Concorso straordinario per chi ha tre anni di servizio

Per ora quello che sappiamo si basa solo su una bozza pubblicata dal principale blog nel settore della scuola e da un comunicato del ministero. Non ci sono stati incontri con i sindacati rappresentativi della scuola.

Da queste informazioni possiamo scrivere solo che ci sarà un concorso straordinario per gli insegnanti che abbiano maturato 36 mesi di servizio nella scuola pubblica. Non sappiamo altro – per esempio se possiamo accedere al concorso avendo tre anni di contratti negli ultimi cinque, sette o dieci anni, o se potranno accedere al concorso anche i docenti senza anni di servizio su posto comune -, per cui possiamo dire solo che con ogni probabilità la procedura si svolgerà – nella migliore delle ipotesi – in piena estate quest’anno.

E chi ha i 24 CFU?

Il titolo di Orizzonte Scuola a mio avviso può essere fuorviante. Si fa riferimento ad un “Concorso riservato per docenti con 36 mesi di servizio o 24 cfu”. Finora però non si sono svolti concorsi riservati per chi aveva solo i 24 CFU. Anche se il comunicato del ministero fa riferimento ad “una procedura concorsuale per gli insegnanti che abbiano maturato 36 mesi di servizio o siano in possesso dei 24 crediti formativi universitari”, aspetterei di avere in mano qualcosa di più prima di sbilanciarmi sull’argomento.

Le assunzioni sul sostegno avverranno da prima fascia

L’unico punto sul quale c’è abbastanza chiarezza è la modalità con cui verranno assunti i docenti con TFA sostegno. Non ci sarà il concorso di cui si era parlato in alcune occasioni, ma si prenderanno i docenti dalla prima fascia delle GPS. Non ci saranno assunzioni per i posti comuni da prima fascia.

Capiremo meglio le cose solo dopo i primi incontri ministero-sindacati.

