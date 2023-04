di Sergio De Napoli, Miur Istruzione, 8.4.2023.

Assunzioni Gps posto comune 2023: restano fuori dal piano del ministero per il prossimo anno.

La buona notizia è che il ministero sta predisponendo in vista del prossimo anno scolastico un piano di assunzioni da GPS significativo, in grado di dare una risposta importante al mondo della disabilità scolastica. La cattiva notizia è che questo piano di assunzioni da Gps non riguarderà posto comune e docenti inseriti con riserva. E i sindacati sono già in polemica per un provvedimento che non soddisfa a pieno.

Scorrimento delle Gps

Le assunzioni avverranno per via dello scorrimento delle GPS sostegno prima fascia ed elenchi aggiuntivi.

Con questo nuovo provvedimento si dà il via a una nuova fase di assunzioni straordinarie da GPS, ma riguarderà solamente i posti di sostegno. Verranno coinvolti i docenti di prima fascia sostegno ed elenchi aggiuntivi con titolo da conseguire entro il 30 giugno 2023.

La procedura

La procedura, prevista sui posti residui dopo la fase ordinaria di assunzioni (50% GaE e 50% concorsi) prevede

nomina a tempo determinato per l’anno scolastico 2023/24

anno di prova e formazione

assunzione a tempo determinato in caso di valutazione positiva

vincolo mobilità minimo 3 anni

Il testo

5. In via straordinaria, esclusivamente per l’anno scolastico 2023/2024, i posti di sostegno vacanti e disponibili che residuano dopo le immissioni in ruolo effettuate a legislazione vigente, sono assegnati con contratto a tempo determinato, nel limite dell’autorizzazione concessa ai sensi dell’articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ai docenti inclusi a pieno titolo nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze di cui all’articolo 4, comma 6-bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124, per i posti di sostegno, o negli appositi elenchi aggiuntivi alla prima fascia a cui possono iscriversi coloro che conseguono il titolo di specializzazione entro il 30 giugno 2023.

I docenti inseriti in prima fascia

aspiranti in attesa del riconoscimento del titolo estero e per i quali nelle scorse settimane si è svolta una interlocuzione tra i sindacati e il Ministero. In un primo tempo il Ministero aveva proposto la modifica dell’OM n. 112 del 6 maggio 2022 ai fini dello svolgimento delle supplenze, poi aveva proposto la collocazione in coda alla graduatoria. Al momento nel testo è presente solo l’esclusione ai fini delle supplenze finalizzate al ruolo. Non sappiamo se ci saranno modifiche.

aspiranti inseriti con riserva per provvedimento giurisdizionale cautelare o provvedimento giurisdizionale cautelare non passato in giudicato

Fuori i posti comuni

Come già detto, questo piano di assunzioni da Gps non prevede il coinvolgimento dei posti comuni.

Assunzioni Gps posto comune 2023: fuori per il prossimo anno

